Scarlett Johansson en pourparlers pour jouer dans «The Batman 2»

Après avoir incarné la Veuve Noire pour Marvel, Scarlett Johansson, deux fois nommée aux Oscars, pourrait rejoindre Robert Pattinson au casting de «The Batman 2».

Une nouvelle super héroïne pour Scarlett Johansson ? L’actrice de 41 ans serait en négociations pour rejoindre l’équipe de «The Batman 2», a rapporté mercredi la presse américaine. Elle pourrait ainsi donner la réplique à Robert Pattinson, qui reprend son rôle de justicier dans ce deuxième volet réalisé par Matt Reeves, après la sortie en 2022 de «The Batman». Selon Deadline, les négociations seraient entrées en phase finale entre les studios DC, le réalisateur Matt Reeves et la star, pour l'un des nouveaux rôles.

Une nouvelle qui, si elle est confirmée, marquerait le passage de l’actrice dans le giron des héros DC, après avoir incarné entre 2010 et 2021, le visage de la Veuve Noire dans l’univers Marvel, son concurrent.

Début de tournage au printemps

Pour l’heure, rien n’a filtré sur le rôle que pourrait jouer Scarlett Johansson, alors que le scénario de ce second volet est gardé sous cloche. En attendant la confirmation de sa participation, une chose est sûre. La star vient de signer pour apparaître dans une nouvelle adaptation cinématographique de «L'Exorciste». Le programme de l’actrice, qui a tenu cet été l'un des premiers rôles de la franchise «Jurassic World : Renaissance», pourrait donc bien être chargé les prochains mois.

Le tournage de «The Batman 2», réalisé par Matt Reeves et produit par Warner Bros-DC Studios, devrait être lancé au printemps prochain. Il est attendu dans les salles françaises le 29 septembre 2027. Le premier volet sorti en 2022, avec déjà Matt Reeves à la réalisation, avait rapporté 772 millions de dollars au box-office mondial, réunissant Robert Pattinson dans le rôle de Batman et Zoé Kravitz dans celui de Catwoman. Cette dernière ne devrait pas reprendre le rôle selon Variety.