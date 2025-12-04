Steve Cropper, le guitariste qui a révolutionné la soul avec Otis Redding ou les Blues Brothers, est mort à 84 ans

Ancien guitariste des Blues Brothers et artisan du son qui a révolutionné la soul, l’Américain Steve Cropper est mort à l’âge de 84 ans, a annoncé son fils ce mercredi au magazine Variety.

Il a accompagné des artistes aussi célèbres qu’Otis Redding, Wilson Pickett, Sam & Dave, Rufus et Carla Thomas et Eddie Floyd. Artisan du son qui a révolutionné la soul, le «Memphis Soul», le guitariste américain Steve Cropper s’est éteint à l’âge de 84 ans. Une triste nouvelle confirmée par son fils, Cameron, au magazine Variety ce mercredi 3 décembre.

Figure du label mythique Stax Records et membre du groupe «Booker T. & the MG's», celui qui était également producteur et compositeur, a écrit les tubes des MG's «Green Onions», «Soul-Limbo» et «Time is Tight», ainsi que les titres R’n’B «(Sittin' on) The Dock of the Bay» et «Mr. Pitiful», tous deux d'Ottis Redding.

Même si la collaboration de Steve Cropper avec Stax s’est terminée en 1970, les MG's se sont reformés pour enregistrer et tourner à nouveau jusque dans les années 1990, et ont suivi Bob Dylan, John Fogerty, ou encore Neil Young. L’artiste qui fut aussi le guitariste principal des Blues Brothers, a participé à l'album double platine du duo, «Briefcase Full of Blues», sorti en 1978, ainsi qu'à quatre autres disques. Le musicien a par ailleurs été à l’affiche du film de John Landis «The Blues Brothers», sorti en 1980, et de sa suite, en 1998, intitulée «Blues Brothers 2000».

«Un sens du rythme impeccable»

En 1996, le magazine britannique Mojo avait classé Steve Cropper, lauréat de deux Grammy Awards, deuxième meilleur guitariste de tous les temps, derrière Jimi Hendrix. «Cropper met tout son talent, et il en a beaucoup, au service de l'artiste et de la chanson : un sens du rythme impeccable, une technique d'une précision chirurgicale, des riffs puissants et profonds, des solos incisifs et des notes de grâce. Ses solos ne s'éternisent jamais et donnent toujours envie d'en entendre plus», pouvait-on lire à l’époque.

De son côté, le magazine américain Rolling Stone l’a hissé, en 2010, à la 36e place de sa liste des 100 plus grands guitaristes de l’histoire.