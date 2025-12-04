Vente aux enchères : voici les tableaux les plus chers dans le monde en 2025

L’année 2025 a été fructueuse pour le marché de l’art. Des toiles de maîtres ont battu des records de vente. C’est notamment le cas du «Portrait d’Elisabeth Lederer», peint par Gustave Klimt.

«Un moment historique», voici les mots prononcés par le directeur de Sotheby’s le 18 novembre dernier, après la vente du tableau de l'artiste autrichien. Il faut dire que cette journée fut particulièrement marquante pour la société de vente aux enchères, mais aussi et surtout pour le marché de l’art.

Le «Portrait d’Elisabeth Lederer»

Ce jour-là, une œuvre du peintre symboliste Gustave Klimt a été adjugée 236,4 millions de dollars, soit près de 204 millions d’euros. De quoi hisser ce tableau au deuxième rang des œuvres d’art les plus chères jamais vendues, comme le rapportent les magazines Architectural Digest et Connaissance des arts.

© Gustav Klimt/Sotheby's

Ce chef d’œuvre, désormais estimable, n’est autre que le «Portrait d’Elisabeth Lederer», réalisé par le peintre autrichien entre 1914 et 1916. Il représente une jeune femme vêtue d’une robe impériale blanche, se tenant devant une tapisserie bleue. Le modèle, Elisabeth Landerer, n’était autre que la fille du mécène qui s’est le plus impliqué dans les travaux de Gustave Klimt. Pour l’heure, le nom de l'acquéreur de cette toile n'a pas encore été communiqué par la multinationale Sotheby’s.

«El sueño (La cama)» ou «Le rêve (Le lit)»

Deux jours après la vente du chef d’œuvre de Gustave Klimt, c’est un autre tableau qui est rentré dans l’histoire du marché de l’art. Lors d’une vente aux enchères à New York, le 20 novembre dernier, un autoportrait de l’artiste mexicaine Frida Kahlo s’est vendu pour 54,7 millions de dollars, soit près de 47 millions d’euros.

© Frida Kahlo/Cover Images/Sotheby's

Intitulé «El sueño (La cama)» ou «Le rêve (Le lit)», le tableau est ainsi devenu le plus cher peint par une femme. Cet autoportrait représente Frida Kahlo allongée sur un lit suspendu dans le ciel, au-dessus duquel un squelette parsemé de fleur est alité.

Le «Buste de femme au chapeau à fleurs»

Les portraits ont le vent en poupe cette année, puisqu’une autre toile de ce genre a établi un record en 2025. Le 24 octobre dernier, une toile peinte par Pablo Picasso a été adjugée plus de 32 millions d’euros, rapportent nos confrères de Connaissance des arts. La vente s’est déroulée à Paris, à l’hôtel Drouot. L’œuvre est un portrait de la poète Dora Maar, muse de Pablo Picasso, dont le visage présente ici des traits cubistes. La vente de ce «Buste de femme au chapeau à fleurs» constitue ainsi la plus haute enchère de l’année en France, et ce, toutes maisons confondues.

© Pablo Picasso/Succession Picasso 2025/Drouot

Ces enchères exceptionnelles sont toutefois loin d’égaler la vente qui trône au-dessus de toutes les autres, et qui a eu lieu en 2017. Le record du tableau le plus cher jamais vendu revient en effet au «Salvador Mundi», dont la création est attribuée au célèbre Léonard de Vinci au XVIe siècle.

© Leonardo da Vinci/Christie's

Ce portrait représentant Jésus Christ a été acquis par le prince héritier d’Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salmane, pour la modique somme de 450 millions de dollars, soit plus de 385 millions d’euros. Une chose est sûre, le marché de l’art se porte bien.