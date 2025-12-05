États-Unis : une statue de RoboCop installée à Detroit après quinze ans d'imbroglios administratifs

Un monument en bronze représentant le personnage du film de science-fiction «RoboCop» de Paul Verhoeven a été installé ce mercredi à Detroit, quinze ans après un tweet devenu viral.

Le justicier de Detroit monte enfin la garde. Une statue imposante de 3,30 mètres de haut et pesant 1587 kilogrammes, à l’effigie de RoboCop, a été inaugurée dans la Motor City le 3 décembre 2025 dans le quartier d’Eastern Market.

«Même sous la neige et dans l'obscurité, les gens passent pour l'admirer» a déclaré à ABC Jim Toscano, copropriétaire de la société de production cinématographique Free Age, près des locaux de laquelle la statue, solidement fixée au trottoir, est installée.

Bien que Detroit y était représentée de manière peu flatteuse et que le film avait été tourné en grande partie à Dallas, un utilisateur de Twitter (aujourd’hui X) @MT avait interpellé en 2011 le maire de l'époque, Dave Bing, en affirmant que Detroit devrait avoir une statue du policier mi-homme, mi-machine parce que «Philadelphie a une statue de Rocky et RoboCop botterait les fesses de Rocky». «C’est un excellent ambassadeur pour Detroit», avait-il écrit.

Les fans à l'œuvre

Pour mémoire, «RoboCop», sorti en salles en 1987, dépeignait un Detroit du futur proche rongé par le crime et mal protégé, jusqu'à l'apparition d'un cyborg quasi invincible créé par une société aux sombres desseins déterminée à privatiser la police.

«Il n'est pas prévu d'ériger une statue à Robocop, avait répondu le maire. Merci pour la suggestion.» Mais trop tard, l'idée était lancée et des fans du film s'étaient mis en tête de financer le projet en lançant une campagne de financement participatif qui avait permis de récolter plus de 67.000 dollars, auprès de plus de 2700 contributeurs du monde entier. Une statue avait alors été commandée à George Gikas de Venus Bronze Works, avant que le projet ne s'enlise finalement face aux obstacles administratifs, comme le racontait à l’époque le Detroit Metro Times.

Le sculpteur avait achevé la statue en 2017. Comme le relate ABC, en 2021, le Michigan Science Center de Detroit avait finalement renoncé à accueillir son oeuvre, invoquant les difficultés liées à la pandémie de coronavirus et la nécessité de concentrer les ressources du musée. Mais après près de quinze ans d’imprévus, de retards, de manque de financement et de problèmes juridiques divers et variés, la statue de RoboCop de Detroit est donc désormais enfin dressée.

Un soulagement

Comme le souligne ABC, la baisse de la criminalité ces dernières années à Detroit aurait été favorable à son installation aujourd'hui.

«Triomphe. Soulagement. Un peu de tout cela», a déclaré à Detroit Free Press Brandon Walley, graphiste et cinéaste qui avait lancé la campagne Kickstarter pour la statue en février 2011 avec des amis de l’association artistique à but non lucratif Imagination Station, basée à Détroit. «Nous sommes enthousiastes quant à l’avenir et à ce que la statue va apporter au marché et aux habitants de Detroit.» Il y a une réplique culte de RoboCop qui colle parfaitement à cette situation, a-t-il ajouté, c’est : «Merci de votre coopération.» «La statue peut apporter beaucoup à la société», a-t-il ajouté. «Nous la concevons presque comme un puits à souhaits.»



Le coût total de la statue, du financement participatif à la grue, avoisine les 260.000 dollars (223.000 euros), selon Eastern Market. ABC rapporte qu’un homme s'est ce jeudi approché du justicier de bronze et a dit à trois photographes : «Elle m'appartient, vous savez ?», expliquant avoir fait un don de 100 dollars à la campagne Kickstarter originale il y a plus de dix ans, ce qui ferait de lui le propriétaire de 0,038 % de cette statue. «Je suis venu admirer cette grande et magnifique œuvre d'art», a-t-il dit. Il a expliqué pourquoi il souhaitait voir cette statue érigée : «C'est un cyborg justicier ! Dans le film, dans le Detroit futuriste, il est là pour sauver la ville. Il est un symbole d'espoir.»

A noter que la propriété intellectuelle de la statue appartient aux studios MGM, souligne Detroit Free Press.