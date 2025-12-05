Le nom de ce célèbre musée a été particulièrement difficile à prononcer par les médias américains en 2025, selon un rapport

Le point commun entre Zohran Mamdani et le Louvre ? Ces mots sont tous deux mal prononcés par les personnalités publiques américaines, selon un rapport de Babbel, une société d'apprentissages des langues.

Il s'agit probablement d'une des affaires ayant le plus marqué les esprits cette année. Le cambriolage du Louvre survenu dans la matinée du 19 octobre, a secoué la presse internationale. El País, La Repubblica, Al Jazeera, NHK, El Universal, BBC, New York Times... Les plus grands titres de journaux, de radios et de télévisions ont tous couvert le drame, avec parfois un peu d'ironie. De ce «casse spectaculaire» (la valeur des bijoux volés étant estimée à 88 millions d'euros) en est ressorti une anecdote plutôt cocasse. Le mot «Louvre» n'est pas forcément facile à prononcer pour les étrangers, surtout pour les Américains.

D'après une liste publiée jeudi 4 décembre par la société d’apprentissage des langues Babbel et l’entreprise de sous-titrage The Captioning Group, le nom du musée parisien, aux 8,7 millions de visiteurs l'an passé, fait partie des mots les plus mal prononcés par les personnalités publiques américaines en 2025. Les journalistes, politiciens, reporters et présentateurs ont particulièrement du mal à prononcer le «r» comme l'a repéré Associated Press. Ce dernier est fréquemment oublié et «Louvre» devient «louve».

The Louvre is increasing its ticket prices for foreign visitors starting January. Why is that happening? pic.twitter.com/4rUowrmbkJ — The Associated Press (@AP) November 28, 2025

Le nom du maire de New York épinglé par les médias

Une maladresse qui peut se justifier par l'absence de ces syllabes dans les pays anglo-saxons. «Beaucoup de ces mots proviennent de différentes langues et nous devons donc nous adapter à des sons que nous n’avons jamais prononcés auparavant», explique Esteban Touma, expert en linguistique et en culture chez Babbel. Reste à savoir si les Américains auront perfectionné leur français lorsqu'ils devront annoncer les retrouvailles des neuf bijoux, toujours portés disparus.

Il n'y a pas que le Louvre qui donne des sueurs froides aux Américains. Le nom du nouveau maire de New York, Zohran Mamdani, originaire d'Afrique de l'Est, est également difficile à prononcer. Les journalistes et présentateurs confondent souvent le «M» et le «N», transformant son patronyme en «Mandami». Lors d'un débat politique, il n'avait pas hésiter à recadrer son adversaire Andrew Cuomo, lui criant mon nom est «MAMDANI.»