«Men in Black» : un nouveau film en préparation

Un nouveau film «Men in Black» est en préparation. Will Smith pourrait y reprendre son rôle.

Bientôt un «Men in Black 4» ? Selon des sources de Deadline, un nouveau film de la franchise de science-fiction serait sur les rails.

Si aucun acteur ou scénariste n’est encore officiellement attaché au projet, Chris Bremner, scénariste de «Bad Boys» - dont les deux derniers volets ont engrangé un total de 837,1 millions de dollars au box-office mondial (749,20 millions d’euros) - aurait été chargé d’écrire le prochain volet de cette comédie de science-fiction.

Les détails de l'intrigue restent inconnus, mais des sources internes citées par Deadline affirment que Will Smith, la star des films originaux, serait courtisé pour reprendre le rôle de l'agent J.

Deadline croit savoir que l'objectif est de réintégrer son personnage mais ne précise pas s'il s'agirait «d'un rôle principal ou plutôt d'un rôle secondaire/de passation de flambeau».

La franchise «Men in Black» a engrangé un total de 1,904 milliard de dollars (1,64 milliard d’euros) au box-office mondial (en comptant le film original, ses deux suites et le reboot de 2019 qui n'avait pas reçu le succès escompté).