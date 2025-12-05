«Une chanson sublime qui nous fait beaucoup de bien» : Laura Smet rend hommage à son père et commente la sortie du duo inédit avec Michel Berger

Alors que ce vendredi marque déjà les huit ans de la disparition de son père Johnny Hallyday, Laura Smet rend hommage au chanteur et livre un touchant message à propos du duo inédit enregistré avec Michel Berger, qui a été dévoilé cette semaine.

En ce jour spécial pour tous les fans du Taulier, Laura Smet a tenu à prendre la parole. L’actrice a souhaité rendre un vibrant hommage à son père Johnny Hallyday, décédé il y a huit ans jour pour jour ce vendredi. «8 ans aujourd'hui. Mais une présence à vie», a-t-elle entamé son message posté sur Instagram.

L’actrice, qui a joint des photos du rocker à son post, a ensuite évoqué le titre inédit de son père qui vient d’être dévoilé. Un duo enregistré avec Michel Berger, qui a été ajouté à la nouvelle édition de «Rock'n'roll attitude».

«Toujours des hasards avec toi, des dates qui frappent à la bonne heure. La 40ème édition de ‘Rock'n'roll attitude’ vient de sortir. Une chanson sublime oubliée avec Michel qui nous fait beaucoup de bien aujourd’hui», écrit-elle. «Merci à ces signes qui apaisent. Ce n'était pas prévu, encore une fois. Alors je suis sûre que les gens qui t'aiment seront heureux de découvrir cette magnifique édition de cet album pour le 40ème anniversaire. Pour ses huit ans sans toi. Je pense bien à vous aujourd'hui tous les deux. Michel, Papa ... Merci de continuer à nous faire vibrer. Je t’aime.».

Ecrite et composée par Michel Berger, «C'est l'amour que j'attendais», a été dévoilée ce jeudi par Universal. «On a tous des rêves cachés», y chante Johnny, rejoint par Michel Berger. Cet inédit devait au départ se trouver sur l'album «Rock'n'roll attitude», sorti en 1985.

En 2020, un autre titre inédit enregistré en 1968, «La nuit avec moi», avait déjà été dévoilé par Universal.