A Knight of the Seven Kingdoms : le spin-off de Game of Thrones dévoile un trailer inédit

La nouvelle série dérivée de Games of Thrones arrive en janvier. La dernière bande-annonce de «A Knight of the Seven Kingdoms» a de quoi mettre l'eau à la bouche des fans.

L'année risque de commencer en fanfare pour les millions de fans de Games of Thrones. Un spin-off de la célèbre série, dédié aux personnages de Duncan le Grand et son jeune écuyer, l'Œuf, arrive dès le 19 janvier 2026 sur HBO Max.

Respectivement incarné par Peter Claffey (Vikings : Valhalla) et Dexter Sol Ansell (Hunger Games : la Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur), le duo part à la découverte de Westeros.

Un voyage dans le passé

Créée par Martin et Ira Parker (Better Things, The Nevers), la série se déroule 100 ans avant les événements de Game of Thrones et fait la part belle «à une époque où la lignée Targaryen détient encore le Trône de fer et où le souvenir du dernier dragon n'a pas encore disparu de la mémoire collective», comme le promet le synopsis.

À en croire ses créateurs, la série se rapprochera davantag de House of the Dragon, l'autre spin-off diffusé depuis 2022, dans sa tonalité.

«Nous vous proposons une approche un peu plus légère et conviviale de Westeros. Vous pouvez vous détendre et vous amuser un peu, puis l'histoire bascule et les choses vont se gâter», a-t-il déclaré lors de la présentation, dans des propos relayés par Variety.

Avant même de connaître le succès de ce dernier, le spin-off est d'ores et déjà reconduit pour une saison 2, attendue courant 2027.