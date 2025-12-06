«Star Wars : Un nouvel espoir» : la version originale de 1977 ressortira au cinéma en 2027

La version originale de «Stars Wars, épisode IV : Un nouvel espoir» fait son retour au cinéma. Cette programmation a été prévue dans le cadre des festivités d’une année entière organisées par Lucasfilm, pour les 50 ans de la saga.

Bonne nouvelle pour les cinéphiles. Les studios Disney et Lucasfilm ont officiellement annoncé la diffusion de la version originale de Star Wars, dès le 19 février 2027, à l’occasion des 50 ans de la saga. Contrairement aux éditions modifiées par George Lucas au fil des années, cette sortie proposera une copie restaurée fidèle à la version projetée lors de la première sortie en salles en 1977.

2027, une année marquante pour les fans

Ce retour fait partie des nombreuses célébrations prévues par Lucasfilm pour marquer le cinquantenaire de la franchise. Une projection restreinte avait déjà eu lieu en 35 mm en juin 2025 chez British Film Institute (BFI) à Londres, déjà présentée comme la première copie originale.

La billetterie n’est pas encore ouverte. Les détails sur la mise en vente seront communiqués ultérieurement sur le site officiel du film.

Au-delà de cette ressortie, 2027 s’annonce déjà comme une année marquante pour les fans. En plus de ce retour aux origines, un nouveau film de l’univers Star Wars est programmé pour mai 2027.