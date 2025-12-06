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Tito Topin, le créateur de la série Navarro, est décédé à l'âge de 93 ans

Tito Topin a également écrit plusieurs livres. [©Yves Tennevin/CC BY-SA 3.0]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Créateur de la série «Navarro», le scénariste et écrivain français Tito Topin, est décédé samedi matin à Avignon à l'âge de 93 ans, a annoncé sa femme.

Un homme de l'ombre s'est éteint. Connu pour être l'un des créateurs de la série emblématique «Navarro», le scénariste et écrivain français Tito Topin s'est éteint ce samedi 6 décembre à l'âge de 93 ans, a annoncé sa femme.

Né à Casablanca en 1932, Tito Topin avait créé en 1989, avec Pierre Grimblat, la série «Navarro», narrant les aventures d'un commissaire divisionnaire incorruptible, incarné par Roger Hanin, pendant plus d'une centaine d'épisodes diffusés sur TF1.

Une carrière variée dans la culture

Réunissant plusieurs millions de spectateurs pendant près de dix-huit ans, la série avait pris fin en 2007 avec le départ de son héros principal et l'arrivée d'une suite, «Brigade Navarro», également créée par Tito Topin. Celle-ci avait été annulée en 2009, faute d'audience.

Auteur et scénariste de nombreuses séries TV («Mademoiselle Navarro», «Marc Eliot»...), Tito Topin a également collaboré avec le comédien et cinéaste Jean Yanne, notamment sur une série de BD, «Les dossiers du B.I.D.E».

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Écrivain prolifique, il a publié plusieurs dizaines de livres, allant des polars aux ouvrages pour enfants, et a reçu en 1989 le grand prix de littérature policière pour «Un gros besoin d'amour».

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