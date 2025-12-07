Le photographe britannique Martin Parr est mort à 73 ans

Le photographe britannique Martin Parr, célèbre pour capturer en grand format les travers de notre société, est décédé samedi à l'âge de 73 ans, a annoncé sa fondation dimanche dans un communiqué.

L’Homme a perdu son plus grand admirateur. Martin Parr, célèbre photographe britannique avait le don pour immortaliser la vie du quotidien de ses compatriotes en images.

«C'est avec une grande tristesse que nous annonçons que Martin Parr (1952-2025) est décédé (samedi) à son domicile à Bristol», a annoncé sa fondation en même temps que Magnum Photos, agence pour laquelle le photographe avait très longtemps travaillé. Il était âgé de 73 ans.

Corps cramoisis par le soleil, garden parties chapeautées... Martin Parr a accédé au rang de star grâce à son esthétique reconnaissable, avec gros plans et couleurs saturées, sa touche british et ses thèmes de prédilection, comme le tourisme de masse ou le consumérisme.

Son influence dépasse largement le cercle des amateurs de photographie, même si son œuvre presque documentaire, parfois taxée de kitsch, lui a valu d'avoir autant d'admirateurs que de détracteurs.

Maître de la satire sociale

Né dans le Surrey le 23 mai 1952, Martin Parr a été initié à la photographie par un grand-père passionné, et avait commencé par des clichés en noir et blanc, à l'instar des grands maîtres des années 1970.

C'est au milieu des années 80 qu'il se fait remarquer avec «Last Resort», une série de quarante photographies, qu’il a réalisée suite à un séjour à New Brighton, station balnéaire de Liverpool, pour y capturer des gens en train de prendre le soleil, de s'amuser, de manger.

Ce sont des citoyens issus de la classe populaire qui s'accordent un moment de répit. «Last resort» signifie «dernier recours», ce qui implique que tout le reste pour eux a échoué. Dans cette série de photographies, Martin Parr arbore les couleurs criardes, saturées, qui sont devenues sa marque de fabrique.

Après un parcours semé d'embûches, il était devenu membre à part entière de l'agence Magnum en 1994, malgré le refus initial de Henri Cartier-Bresson. Il l'a ensuite dirigée de 2013 à 2017.