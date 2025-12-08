Golden Globes 2026 : «Une Bataille après l'autre» et «The White Lotus» en tête des nominations

Les nominations pour les Golden Globes 2026, qui célèbrent le meilleur du cinéma, de la télévision et désormais du podcast, ont été dévoilées ce lundi.

La saison des récompenses est officiellement lancée. Les nominations aux Golden Globes 2026, cérémonie considérée comme l’antichambre des Oscars, ont été dévoilées ce lundi par Marlon Wayans et Skye P. Marshall.

Avec neuf nominations, le drame «Une Bataille après l’autre» de Paul Thomas Anderson avec Leonardo DiCaprio a tiré son épingle du jeu avec neuf nominations. Dans sa catégorie, il concourt notamment pour le prix du meilleur réalisateur et compte cinq nominations pour ses acteurs.

Le mélodrame du Norvégien Joachim Trier «Sentimental Value» («Valeur sentimentale» en VF) arrive en deuxième position avec huit nominations. Il est suivi par le thriller «Sinners» de Ryan Coogler avec sept nominations. Tragédie sur la vie de Shakespeare, «Hamnet» de la réalisatrice Chloé Zhao, a récolté six nominations.

«Une bataille après l'autre» est en lice pour le prix du meilleur film (comédie ou comédie musicale), aux côtés de «Blue Moon», «Bugonia», «Marty Supreme», «No Other Choice» et «Nouvelle Vague». «Sentimental Value» et «Sinners» concourront pour le prix du meilleur drame face à «Frankenstein», «Hamnet», «Un simple accident» et «The Secret Agent».

Plusieurs Français en compétition

A noter qu’«Un simple accident» de Jafar Panahi, qui représentera la France aux Oscars, compte un joli score de 4 nominations. Ce ne sera d'ailleurs pas la seule présence tricolore aux Golden Globes cette année, puisqu'«Arco» d'Ugo Bienvenu et «Amélie et la métaphysique des tubes» de Maïlys Vallade et Liane-Cho Han sont nommés pour le prix du meilleur film d’animation. Le compositeur français Alexandre Desplat est également nommé pour la musique originale de «Frankenstein».

Du côté des séries, «The White Lotus» a brillé avec pas moins de six nominations. Il se hisse juste devant le drame en un seul plan-séquence «Adolescence» qui en compte cinq dont une pour le meilleur second rôle pour le jeune Owen Cooper. «Only Murders in the Building» et «Severance», ont quant à elles chacune obtenu quatre nominations.

La 83e cérémonie des Golden Globes sera présentée par l'humoriste et actrice Nikki Glaser. Elle se tiendra dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 janvier 2026.

Voici les principales nominations

Meilleur drame (film)

«Frankenstein»

«Hamnet»

«Un simple accident»

«Sentimental Value»

«Sinners»

Meilleure comédie musicale ou comédie (film)

«Blue Moon»

«Bugonia»

«Marty Supreme»

«No Other Choice»

«Nouvelle Vague»

«Une bataille après l’autre»

Meilleur réalisation (film)

Paul Thomas Anderson, «Une bataille après l’autre»

Ryan Coogler, «Sinners»

Guillermo Del Toro, «Frankenstein»

Jafar Panahi, «Un simple accident»

Joachim Trier, «Sentimental Value»

Chloé Zhao, «Hamnet»

Meilleure performance féminine dans un drame (film)

Eva Victoir dans «Sorry Baby»

Jennifer Lawrence dans «Die my Love»

Jessie Buckley dans «Hamnet»

Julia Roberts dans «After the Hunt»

Reinate Reinave dans «Sentimental Value»

Tessa Thompson dans «Hedda»

Meilleure performance masculine dans un drame (film)

Dwayne Johnson dans «The Smashing Machine»

Jeremy Allen White dans Springsteen : «Deliver me from nowhere»

Joel Edgerton dans «Train Dreams»

Michael B. Jordan dans «Sinners»

Oscar Isaac dans «Frankenstein»

Wagner Moura dans «The Secret Agent»

Meilleure performance féminine dans un second rôle (film)

Emily Blunt, «Smashing Machine»

Elle Fanning, «Sentimental Values»

Ariana Grande, «Wicked : Partie 2»

Inga Ibsdotter Lilleaas, «Sentimental Values»

Amy Madigan, «Weapons»

Teyana Taylor, «Une Bataille près l’Autre»

Meilleure performance masculine dans un second rôle (film)

Benecio Del Toro, «Une bataille après l'autre»

Jacob Elordi, «Frankenstein»

Paul Mescal, «Hamnet»

Sean Penn, «Une Bataille après l'autre»

Adam Sandler, «Jay Kelly»

Stellan Skarsgård, «Sentimental Value»

Meilleur film en langue non-anglaise

«Un simple accident»

«No Other Choice»

«The Secret Agent»

«Sentimental Values»

«Sirât»

«The Voice of Hind Rajab»

Meilleur scénario (film)

«Une bataille après l’autre»

«Marty Supreme»

«Sinners»

«Un simple accident»

«Sentimental Value»

«Hamnet»

Meilleure performance féminine dans une série dramatique

Kathy Bates, «Matlock»

Britt Lower, «Severance»

Helen Mirren, «MobLand»

Bella Ramsey, «The Last of Us»

Keri Russell, «The Diplomat»

Rhea Seehorn, «Pluribus»

Meilleure performance masculine dans une série dramatique

Sterling K. Brown, «Paradise»

Diego Luna, «Andor»

Gary Oldman, «Slow Horses»

Mark Ruffalo, «Task»

Adam Scott, «Severance»

Noah Wyle, «The Pitt»

Meilleure performance féminine dans une série musicale ou comique

Kristen Bell, «Nobody Wants This»

Ayo Edebiri, «The Bear»

Selena Gomez, «Only Murders in the Building»

Natasha Lyonne, «Poker Face»

Jenna Ortega, «Wednesday»

Jean Smart, «Hacks»

Meilleure performance masculine dans une série musicale ou comique

Adam Brody, «Nobody Wants This»

Steve Martin, «Only Murders in the Building»

Glen Powell, «Chad Powers»

Seth Rogen, «The Studio»

Martin Short, «Only Murders in the Building»

Jeremy Allen White, «The Bear»

Meilleure performance féminine dans une mini-série, une série d’anthologie ou un film pour la télévision

Claire Danes, «The Beast in Me»

Rashida Jones, «Black Mirror»

Amanda Seyfried, «Long Bright River»

Sarah Snook, «All Her Fault»

Michelle Williams, «Dying for Sex»

Robin Wright, «The Girlfriend»

Meilleure performance masculine dans une mini-série, une série d’anthologie ou un film pour la télévision

Jacob Elordi, «The Narrow Road to the Deep North»

Paul Giamatti, «Black Mirror»

Stephen Graham, «Adolescence»

Charlie Hunnam, «Monster: The Ed Gein Story»

Jude Law, «Black Rabbit»

Matthew Rhys, «The Beast in Me»

Meilleur second rôle féminin à la télévision

Carrie Coon, «The White Lotus»

Erin Doherty, «Adolescence»

Hannah Einbinder, «Hacks»

Catherine O’Hara, «The Studio»

Parker Posey, «The White Lotus»

Aimee Lou Wood, «The White Lotus»

Meilleur second rôle masculin à la télévision

Owen Cooper, «Adolescence»

Billy Crudup, «The Morning Show»

Walton Goggins, «The White Lotus»

Jason Isaacs, «The White Lotus»

Tramell Tillman, «Severance»

Ashley Walters, «Adolescence»

Meilleur film d’animation

«Arco»

«Demon Slayer»

«Elio»

«Kpop Demon Hunters»

«Amélie et la Métaphysique des tubes»

Meilleur(e) mini-série, série d’anthologie ou film pour la télévision

«Adolescence»

«All her fault»

«The Beast in Me»

«Black Mirror»

«Dying for sex»

«The Girlfriend»

Meilleur podcast

«Armchair Expert With Dax Shepard»

«Call Her Daddy» d’Alex Cooper

«Good Hang With Amy Poehler»

«The Mel Robbins Podcast»

SmartLess » de Will Arnett, Jason Bateman et Sean Hayes

«Up First» de NPR.