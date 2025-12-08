Monaco : la famille princière dévoile sa carte de vœux annuelle

Ce dimanche, la famille princière de Monaco a dévoilé sa traditionnelle carte de vœux. Le prince Albert et la princesse Charlène de Monaco ont posé dans le salon du palais princier aux côtés de leurs enfants, Jacques et Gabriella. Cette année, un invité un peu particulier apparaît également sur la photo.

Une tradition sur le Rocher. Alors que les fêtes de fin d’année approchent, la famille princière de Monaco a dévoilé sa carte de vœux annuelle, qui sera prochainement envoyée à la population de la Principauté. «La Famille princière a le plaisir de vous partager sa carte de vœux», est-il écrit sur Instagram, en légende d’un portrait de famille à la fois tendre et solennel.

Le prince Albert II, son épouse Charlène de Monaco et leurs jumeaux, Jacques et Gabriella, âgés de 10 ans, ont posé dans une ambiance chaleureuse, installés près du feu de cheminée et de leur sapin décorés de boules bleu nuit, au cœur du salon du palais princier.

Un invité surprise à quatre pattes

Vêtue d’une robe grise ceinturée à col roulé, la princesse est assise dans un fauteuil en velours, à côté de sa fille, qui arbore une robe rose, tandis que père et fils se tiennent derrière elles, tous deux en blazer bleu marine.

Cette année, Charlène de Monaco a tenu à inclure sur le photo un compagnon cher à son cœur. Engagée dans la lutte pour le bien-être animal et présidente de la Société Protectrice des Animaux (SPA) de Monaco, Charlène a en effet convié son fidèle chihuahua, un petit chien prénommé Harley.