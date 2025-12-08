Noël 2025 : les meilleurs cadeaux Pop culture à mettre sous le sapin

La pop culture confirme à chaque occasion qu'elle est une solide pourvoyeuse d'idées cadeaux. Voici quelques suggestions pour cette fin d'année 2025.

Bateau pirate Lego Les Goonies

Un rêve de gosse, ce set Lego dédié à l'univers des Goonies. A travers une belle mise en scène du bateau pirate de Willy le borgne, plusieurs scènes clés du film (qui fête ses 40 ans cette année) sont évoquées, ce qui va rappeler bien des souvenirs aux fans de Mickey et sa bande, opposés aux Fratelli.

Bateau pirate Les Goonies, Lego, 299,99 €

Figurine Funko Pop Scream

Ghost face, le légendaire tueur de la franchise Scream, devient une figurine Funko Pop, avec tous les détails qui le caractéristiquent. Et si vous la trouvez trop petite, sachez qu'elle existe également en format Jumbo de 25 cm de haut.

Figurine Ghost Face, Funko Pop, 17,90 €

Livre Dark Vador : la trilogie du seigneur noir

Pour les 20 ans de la sortie en salles de La Revanche des Sith, Pocket propose une intégrale en un seul volume des trois romans qui racontent, étape après étape, comment Anakin Skywalker est devenu Dark Vador. Des derniers jours de la République à la transformation ultime, vous saurez tout sur le destin funeste du seigneur noir.

Dark Vador : la trilogie du seigneur noir, de James Luceno et Matthews Stover, éd. Pocket, 1.200 pages, 15 €

Hoodie Batman x Blvck Gotham Hoodie

Vous allez voir flou avec ce hoodie aux couleurs du Dark knight, disponible chez Blvck, qui signe une belle collaboration avec la maison Warner Bros cet hiver.

Hoodie Batman x Blvck Gotham Hoodie, 154 €

Figurine Astroboy X PSG

Spécialiste de la figurine en résine premium, Leblon Delienne propose un mix très étonnant avec cet Astroboy de 30cm arborant fièrement un maillot maillot Third 25/26 du PSG floqué du numéro 75. Cette édition limitée n'est disponible qu'à 250 exemplaires.

Figurine Astroboy X PSG, Leblon Delienne, 390 € en précommande

Fauteuil Gamer Subsonic Harry Potter

Avis aux potterheads. Ce fauteuil de gaming aux couleurs de la saga annonce la couleur, avec le logo de Poudlard fièrement brodé sur le dossier. Confortable, ce siège édité par Subsonic est également facilement lavable, si jamais vous renversez un peu de bière au beurre pendant une de vos sessions?

Fauteuil Gamer Harry Potter, Subsonic, 169,99 €

Coffret de figurines Fandrop Star Wars

Moose Toys innove en proposant cette année non pas de simples figurines à collectionner, mais des scènes de films mémorables. Plusieurs modèles existent, mais nous aimons particulièrement le duel opposant Obi-Wan et Anakin dans les flammes de la planète Mustafar. En tendant l'oreille, on entend presque le maître jedi crier : «Tu étais l'élu, c'était toi !».

Fandrop Star Wars, Moose Toys, 24,99 €

Baladeur Epok Cassette et enceinte sans fil

Bigben joue la carte vintage avec ce délicieux baladeur totalement fonctionnel, fourni avec un casque, une cassette, et même un crayon gris pour rembobiner. Bonus : l'appareil fonctionne aussi comme enceinte sans fil.

Baladeur cassette et enceinte sans fil, Epok by Bigben, 49,90 €

Livre «Payé pour jouer», de Marcus

Alors que la chaîne Game One ferme ses portes, cette biographie de Marcus tombe à point nommé pour se replonger avec plaisir - et un peu de tristesse - dans les archives du jeu vidéo.

L'animateur de 59 ans y raconte sa vie d'éternel geek, de la préhistoire du gaming à nos jours et évoque notamment sa fameuse cave et la naissance de Level One, l'émission qui a fait sa gloire.

Payé pour jouer, de Marcus et Jérémie Léger, éd. Pix n' Love, 29,90 €

Tamagotchi Paradise

Pas de retraite pour le Tamagotchi. Le compagnon virtuel revient dans une édition Paradise, revisité, coloré et connecté.

On peut évidemment interagir, personnaliser et faire évoluer sa petite créature, et même l'accoupler avec le tamagotchi Paradise d'un ami.

Tamagotchi Paradise, Bandai, 49,99 €