«Chasse gardée 2», «A la poursuite du Père Noël», «Animal Totem» : ces 3 comédies à voir au cinéma ce mercredi

Un peu de légèreté en attendant les vacances de fin d'année. Voici trois comédies à découvrir au cinéma ce mercredi 10 décembre.

«Chasse gardée 2»

A l’affiche de la série «Le daron» diffusée sur TF1, Didier Bourdon revient également ce mercredi 10 décembre sur grand écran dans la suite du long-métrage «Chasse gardée» qui avait attiré près de 2 millions de spectateurs en salles lors de sa sortie en 2023. Dans cette comédie, toujours réalisée par Antonin Fourlon et Frédéric Forestier, l’ancien Inconnu qui caracole désormais en tête du box-office hexagonal, se glisse de nouveau dans la peau de Bernard, ce chasseur râleur mis sur la touche à cause d’Adélaïde (Camille Lou) et Simon (Hakim Jemili), ses voisins écolos et néoruraux. Si la paix semble être revenue à Saint Hubert, c’est sans compter sur l’arrivée de Stanislas (Maxime Gasteuil), le fils de Bernard, passionné de chasse à courre, dont les faits et gestes vont fortement agacer les villageois. A noter que l’on retrouve au casting Chantal Ladesou, Thierry Lhermitte et Julien Pestel.

«Chasse gardée 2» d’Antonin Fourlon et Frédéric Forestier (1h40)

«A la poursuite du Père Noël !»

S’appuyant sur un scénario écrit par Benjamin Dupas et Laurent Tirard, décédé en 2024, James Huth («Brice de Nice», «Lucky Luke», «Rendez-vous chez les Malawas») présente sa comédie de Noël dans laquelle Zoé, une fillette de 7 ans, souhaite se venger de Timothée qui la harcèle et va mener la vie dure au Père Noël. En effet, l’héroïne espiègle, jouée par Théa de Boeck, demande en cadeau une sarbacane à air comprimé afin de détruire le jouet préféré de son pire ennemi. Mais le vieil homme à la barbe blanche, auquel le comédien Patrick Timsit prête ses traits, ne lui apporte pas le présent souhaité. C’est décidé, Zoé va donc le traquer pour «qu’il répare ses erreurs, quoi qu’il en coûte», comme le précise le synopsis.

«A la poursuite du Père Noël !», de James Huth (1h37)

«Animal Totem»

Il s’agit là du premier film réalisé par Benoît Delépine, sans son complice Gustave Kervern. Ce road trip décalé qui se situe entre «James Bond et Jacques Tati» selon le cinéaste, met en scène un homme nommé Darius et joué par Samir Guesmi. Celui-ci se lance dans une mystérieuse mission qui le mènera de l’aéroport de Beauvais au quartier d’affaires de La Défense. Un périple qu’il effectue à pied au milieu de la campagne et des paysages urbains, avec pour partenaire sa valise à roulettes. Cette idée de film est née après que Benoît Delépine a participé à une action auprès de militants écologistes visant à interdire l’installation d’une usine d’enrobés bitumineux en Charente.

«Animal Totem», de Benoît Delépine (1h29)