Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

«Il n'y a aucune humanité» : Leonardo DiCaprio explique que l'IA ne peut pas être considérée comme de l'art

Leonardo DiCaprio ne considère par l'usage de l'IA comme étant de l'art. [© Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Leonardo DiCaprio n’est pas viscéralement opposé à l’usage de l’intelligence artificielle dans le cinéma. Mais selon lui, toute création qui en émane ne pourra jamais être considérée comme étant de l’art parce qu’elle est dénuée d’humanité. 

Un avis mesuré. Leonardo DiCaprio s’est exprimé sur la montée en puissance de l’intelligence artificielle dans l’industrie du cinéma dans un entretien accordé au site de Time magazine, attestant que cela pouvait être un «outil complémentaire», mais que toute création qui en émane ne pourrait être considérée comme de l’art en raison de l’absence d’humanité. 

Si le comédien de 51 ans redoute que des personnes talentueuses et expérimentées se retrouvent au chômage à cause de l’IA, il reconnaît que cela peut se révéler utile pour d’autres. «Cela peut être un outil complémentaire pour un jeune réalisateur qui va proposer quelque chose que nous n’avions jamais vu avant», lance-t-il, avant de préciser sa pensée : «Je pense toutefois que tout ce qui est considéré comme étant authentiquement de l’art doit provenir d’un être humain». 

«Dans l'éther d'Internet»

Leonardo DiCaprio a ensuite fait un parallèle avec l’industrie musicale soumise, elle aussi, aux mêmes problématiques avec l’intelligence artificielle. «Sinon, n'avez-vous jamais entendu ces chansons qui sont des mashups absolument géniaux, et vous vous dites : ‘Oh mon Dieu, c'est Michael Jackson qui reprend The Weeknd’, ou ‘C'est du funk tiré de la chanson Bonita Applebum de A Tribe Called Quest, interprété avec une voix soul à la Al Green, et c'est génial’. Et vous vous dites : ‘Cool’. Mais ça fait ses 15 minutes de gloire et ça se dissipe ensuite dans l'éther des autres déchets d'Internet. Il n'y a pas d'ancrage. Il n'y a pas d'humanité, aussi génial que ce soit», a-t-il indiqué. 

Sur le même sujet «Nous voulons qu’elle soit la prochaine Scarlett Johansson» : une comédienne 100% IA fait polémique au Festival du Film de Zurich Lire

Ces dernières années, l’industrie du cinéma hollywoodien s’inquiète de l’influence toujours plus grande de l’IA auprès des studios, notamment après la création, il y a quelques semaines, d’une agence de talents faisant la promotion d’une comédienne entièrement générée par une IA, Tilly Norwood. De nombreuses célébrités expriment ouvertement leur hostilité face à cette technologie, comme Guillermo del Toro qui a souligné que son dernier film, «Frankenstein», avait été fait «par des humains, pour des humains». 

CinémaLeonardo DiCapriointelligence artificielleculture

À suivre aussi

«Spider-Man : Brand New Day» fait un carton avec ses préventes
Le Grinch : une suite du film culte en préparation avec Jim Carrey
«Austin Powers» : Mike Myers laisse entendre qu’un quatrième film va voir le jour

Ailleurs sur le web

Dernières actualités