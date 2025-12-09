«Il n'y a aucune humanité» : Leonardo DiCaprio explique que l'IA ne peut pas être considérée comme de l'art

Leonardo DiCaprio n’est pas viscéralement opposé à l’usage de l’intelligence artificielle dans le cinéma. Mais selon lui, toute création qui en émane ne pourra jamais être considérée comme étant de l’art parce qu’elle est dénuée d’humanité.

Un avis mesuré. Leonardo DiCaprio s’est exprimé sur la montée en puissance de l’intelligence artificielle dans l’industrie du cinéma dans un entretien accordé au site de Time magazine, attestant que cela pouvait être un «outil complémentaire», mais que toute création qui en émane ne pourrait être considérée comme de l’art en raison de l’absence d’humanité.

Si le comédien de 51 ans redoute que des personnes talentueuses et expérimentées se retrouvent au chômage à cause de l’IA, il reconnaît que cela peut se révéler utile pour d’autres. «Cela peut être un outil complémentaire pour un jeune réalisateur qui va proposer quelque chose que nous n’avions jamais vu avant», lance-t-il, avant de préciser sa pensée : «Je pense toutefois que tout ce qui est considéré comme étant authentiquement de l’art doit provenir d’un être humain».

«Dans l'éther d'Internet»

Leonardo DiCaprio a ensuite fait un parallèle avec l’industrie musicale soumise, elle aussi, aux mêmes problématiques avec l’intelligence artificielle. «Sinon, n'avez-vous jamais entendu ces chansons qui sont des mashups absolument géniaux, et vous vous dites : ‘Oh mon Dieu, c'est Michael Jackson qui reprend The Weeknd’, ou ‘C'est du funk tiré de la chanson Bonita Applebum de A Tribe Called Quest, interprété avec une voix soul à la Al Green, et c'est génial’. Et vous vous dites : ‘Cool’. Mais ça fait ses 15 minutes de gloire et ça se dissipe ensuite dans l'éther des autres déchets d'Internet. Il n'y a pas d'ancrage. Il n'y a pas d'humanité, aussi génial que ce soit», a-t-il indiqué.

Ces dernières années, l’industrie du cinéma hollywoodien s’inquiète de l’influence toujours plus grande de l’IA auprès des studios, notamment après la création, il y a quelques semaines, d’une agence de talents faisant la promotion d’une comédienne entièrement générée par une IA, Tilly Norwood. De nombreuses célébrités expriment ouvertement leur hostilité face à cette technologie, comme Guillermo del Toro qui a souligné que son dernier film, «Frankenstein», avait été fait «par des humains, pour des humains».