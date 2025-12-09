«Rolling Stones - At the Max» : le premier concert filmé en IMAX débarque sur grand écran

Les Rolling Stones s'invitent au cinéma dès ce mercredi avec la version remasterisée de leur film concert «Rolling Stones - At the Max» capté en 1990 avec des caméras IMAX. Une première dans l'histoire.

De la scène au grand écran. Pour célébrer les 35 ans de la tournée «Steel Wheels/Urban Jungle» qui a marqué la carrière de l’emblématique groupe de rock britannique, le film du concert «Rolling Stones - At the Max» sera projeté dès ce mercredi 10 décembre, et pendant une semaine, dans les salles IMAX du monde entier, dont une trentaine au sein des cinémas Pathé en France.

Un événement pour tous les fans de Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, Ronnie Wood et Bill Wyman, puisqu’il s’agit du tout premier show de l’histoire à avoir été filmé, en 1990, avec des caméras IMAX en pellicule 70 mm. Cela a nécessité une captation de cinq concerts dans trois villes européennes (Londres, Berlin, Turin) et l’utilisation de huit appareils dernier cri.

«At the Max a toujours eu pour objectif de rapprocher les fans au maximum de l'énergie de nos concerts live. Avec IMAX, cette expérience est plus grande, plus retentissante et plus immersive que jamais. Nous avons hâte que le public ressente ça à nouveau», expliquent les membres du groupe dans un communiqué officiel.

Grâce à cette expérience unique, les spectateurs pourront revivre ce moment au plus près et écouter avec un son inégalé des tubes comme «(I Can’t Get No) Satisfaction», «Brown Sugar», ou encore «Start Me Up».