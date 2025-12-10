Le prestigieux prix Turner remis à l'artiste écossaise autiste Nnena Kalu, connue pour ses sculptures suspendues

L'artiste écossaise Nnena Kalu a ce mardi remporté le prestigieux prix Turner 2025, devenant ainsi la première personne en situation de handicap mental à recevoir cette distinction.

Atteinte d’un trouble limitant ses capacités de communication verbale, Nnena Kalu a captivé par la «présence puissante qui se dégage de ses œuvres».

L’artiste écossaise de 59 ans a ce mardi reçu le prix Turner - prestigieuse récompense remise chaque année à un artiste contemporain - pour son travail «audacieux» et «sa capacité à traduire avec vivacité un geste expressif en sculptures et dessins abstraits saisissants», a expliqué le jury.

Cette victoire est «un moment important pour beaucoup de monde», et «brise un plafond de verre très tenace», a déclaré sur scène au côté de l’artiste Charlotte Hollinshead, membre de l’association britannique ActionSpace, qui travaille avec des artistes ayant des difficultés d’apprentissage.

«Reconnaissance méritée»

Nnena Kalu, née à Glasgow et qui vit aujourd’hui à Londres, «obtient enfin la reconnaissance qu’elle mérite amplement», a-t-elle ajouté, expliquant que lorsque son association a commencé à collaborer avec elle en 1999, «son travail n’était pas respecté, pas vu». «La carrière de Nnena reflète le chemin long, et souvent frustrant, que nous avons parcouru ensemble […] pour remettre en question les idées préconçues sur les artistes aux capacités différentes, et plus particulièrement ceux ayant des difficultés d’apprentissage», a-t-elle insisté.

«Il ne s’agissait pas avant tout de vouloir décerner le prix à Nnena en tant que première artiste neurodivergente», mais «plutôt d’une réelle conviction quant à la qualité et à l’originalité de sa pratique, indissociable de son identité», a affirmé sur la BBC Alex Farquharson, directeur du musée Tate Britain et président du jury.

L'œuvre de l'artiste, composée de sculptures suspendues liées par des cordes et du ruban adhésif, ainsi que de dessins tourbillonnants, est présentée à la galerie d'art Cartwright Hall de Bradford dans le West Yorkshire en Angleterre, (jusqu'au 22 février 2026) dans le cadre de l'exposition du prix Turner, en marge du festival «Royaume-Uni, Capitale britannique de la culture». Les autres artistes finalistes étaient René Matić, Mohammed Sami et Zadie Xa.