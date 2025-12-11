Notre-Dame de Paris : la polémique autour des nouveaux vitraux exposés au Grand Palais ne désenfle pas

Depuis ce mercredi 10 décembre, l’artiste française Claire Tabouret expose les maquettes grandeur nature des vitraux contemporains de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui remplaceront ceux de Viollet-le-Duc fin 2026, malgré les critiques formulées depuis deux ans.

Le processus suit son cours. Vivement critiquée par les défenseurs du patrimoine dès son annonce, en décembre 2023, par Emmanuel Macron, la décision de remplacer les vitraux de la cathédrale Notre-Dame de Paris par une création contemporaine continue d’alimenter la controverse. Les maquettes grandeur nature de ces futurs vitraux, qui font l’objet d’une exposition intitulée «D'un seul souffle», à découvrir au Grand Palais depuis ce mercredi 10 décembre, ne font que relancer un peu plus cette polémique. Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas pourquoi les vitraux conçus par Viollet-le-Duc entre 1855 et 1865, épargnés durant le sinistre, doivent laisser la place à ceux de l'artiste française Claire Tabouret.

Lauréate en décembre 2024 de la consultation engagée par le ministère de la Culture, Claire Tabouret a travaillé pendant un an à la conception et à la réalisation de ces vitraux contemporains qui seront installés au sein de six chapelles du bas-côté sud de la nef. Ils sont actuellement en cours de fabrication dans l’atelier rémois du maître verrier Simon-Marq, fondé en 1640, pour être installés fin 2026.

«J’ai souvent été attirée par les œuvres monumentales, le côté immersif des grands formats, mais il s’agit ici de la plus grande œuvre que j’ai réalisée jusqu’à présent. C’est aussi la première fois que je dois composer ainsi avec le rythme de l’architecture», a précisé Claire Tabouret dans un communiqué de presse, à propos de ce projet chiffré à 4 millions d’euros, financé par l’État.

«Dans l’appel à projet, il était spécifié que le projet retenu devrait prendre en compte l’harmonie et la lumière blanche de Notre-Dame», a ajouté l’artiste. Le thème des vitraux, la Pentecôte, symbole d’unité et d’harmonie entre les hommes, a été proposé par l’archevêché de Paris. «Cette série de six baies raconte une histoire et j’ai voulu être au plus près de la narration», a-t-elle souligné. «J’ai été emportée par la beauté, la poésie du thème de la Pentecôte, choisi par l’archevêque de Paris. Cette idée d’harmonie, d’hommes qui parviennent à s’unir, à se comprendre malgré la diversité de leurs langues, cette folle espérance, j’ai eu envie d’y participer. On vit dans un monde tellement divisé, chaotique, effrayant», peut-on lire également.

Des recours envisagés

La décision de remplacer les vitraux du XIXe siècle, signés Viollet-le-Duc, préservés de l’incendie de 2019, avait été annoncée par Emmanuel Macron lors de sa visite du chantier le 8 décembre 2023, à la demande de Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris. «Qu’ils puissent être changés et que la marque du XXIe siècle soit ainsi portée», déclarait alors le chef de l’État. En juillet 2024, la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture avait rejeté le projet, arguant que la création artistique ne devait pas sacrifier des éléments patrimoniaux d’intérêt public. Aussi, certains visiteurs de l’exposition ne se sont pas privés de formuler leurs critiques une fois face aux maquettes.

Difficile de croire que Claire Tabouret a “oublié” les meneaux de Notre-Dame.

On dirait plutôt qu’elle a choisi délibérément de faire continuer les figures d’un panneau à l’autre.

Résultat : une fois posés, les meneaux de pierre vont découper têtes, bras et vêtements en… pic.twitter.com/DiDxOxqviH — Carėne Tardy (@Carene1984) December 10, 2025

Une chose est certaine, la polémique autour de ces vitraux est loin de désenfler. La pétition lancée par La Tribune de l’Art cumule actuellement plus de 300.000 signatures, tandis que l’association Sites & Monuments a déposé un recours devant le tribunal administratif de Paris pour tenter d’annuler ou d’obtenir la résiliation du marché public, qui a toutefois été rejeté fin novembre. D’autres recours sont envisagés par l’association, avant que les vitraux de Viollet-le-Duc ne soient enlevés en mars 2026, en attaquant devant la juridiction administrative la demande d’autorisation des travaux.