Billy Obam dévoile le clip de son tube «Super Noël»

Billy Obam était l'invité de La Matinale de Romain Desarbres vendredi 12 décembre. L'artiste a dévoilé son nouveau clip, «Super Noël», qui va enchanter les fêtes.

Il n’y aura pas que Mariah Carey pour rythmer Noël… De passage ce vendredi dans La Matinale de CNEWS, Billy Obam, ancien choriste de Serge Gainsbourg - il a notamment accompagné l’homme à la tête de chou sur le titre «You're under arrest» en 1987 - a inondé de sa joie de vivre le plateau avec sa chanson «Super Noël».

Rappelant qu’il est important de «garder son âme d’enfant», le chanteur a dévoilé le clip de son très joyeux titre qui célèbre le Père Noël, «superstar de Paris à Marseille».

Un parfait remède à la mélancolie

«On a besoin de sourire, on a besoin de joie, on a besoin d’oublier les problèmes que l’on peut avoir tous, a déclaré le musicien. Et moi j’ai fait un clip un peu décalé, avec des grands qui s’éclatent et à la fin on voit des enfants qui sont assis, qui sont très surpris».

«Noël on attend ça avec une telle impatience, et pour moi cela n’a été que des moments de bonheur durant mon enfance», a ajouté l’artiste.

Au sujet de la genèse de «Super Noël», Billy Obam a confié que cette chanson est le fruit d’une collaboration avec Cyril Hanouna.

«Cette chanson, au départ, c’est une idée de Cyril Hanouna et de moi, il y a très très longtemps, a-t-il expliqué. Et quand on s’est revu l’année dernière, Cyril a décidé de la sortir. C’est lui qui s’en est complètement occupé. Il a trouvé un compositeur qui a fait la musique et moi j’ai voulu faire ce clip pour le remercier, amener de la joie aux Français.»

