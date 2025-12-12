Concerts de Noël 2025 : Neuilly-sur-Seine propose un voyage musical de prestige gratuit à travers l'histoire de la musique ce week-end

Comme chaque année, la mairie de Neuilly-sur-Seine propose en décembre une série de week-ends musicaux gratuits. Les ensembles les plus prestigieux proposent ainsi des programmes qui n'ont rien à envier aux plus grandes salles d'Europe. Pour ce week-end du 13 et 14, le piano romantique de Barry Douglas côtoiera les expérimentations sonores et spatiales de Simon-Pierre Bestion.

Le piano romantique de Barry Douglas

© Benjamin Ealovega

Quarante ans de succès sur les scènes les plus prestigieuses du monde entier, depuis sa médaille d'or au concours international Tchaïkovski, à Moscou, en 1986, une première alors depuis 1958 pour un artiste occidental. Le pianiste britannique Barry Douglas, également directeur artistique de l'unique orchestre d'Irlande, est un infatigable ambassadeur de son art, en récital, accompagné des plus grands ensembles - de l'Orchestre national de France au Singapore Symphony -, ou tout simplement comme professeur. Grand arpenteur du répertoire romantique, celui qui possède l'un des calendriers de tournée les plus chargés, a choisi d'offrir au public neuilléen un programme qui pourrait faire office de résumé de sa riche carrière, sobrement intitulé «Voyages en Musique».

Se rappelant ainsi aux bons souvenirs de son tout premier enregistrement sur disque, Barry Douglas proposera les célèbres «Tableaux d'une exposition» de Modeste Moussorgski (1839-1881). Il puisera ensuite parmi les pièces de son tout dernier passage en studio, lui qui gravé il y a peu six albums très remarqués couvrant l'intégralité des œuvres pour piano seul de Brahms (1833-1897), dont il jouera les numéros 1, 3, 4 et 7 de l'opus 116. Un disque salué par L'International Record Review, qui y voit une interprétation «de la plus haute intégrité et d'une autorité absolue [...] en passe de devenir une version de référence».

Dans son style caractéristique où la virtuosité sert de tremplin à l'émotion, et dans une lecture toujours respectueuse des intentions de chaque compositeur, cette légende du clavier gratifiera ensuite le public d'extraits de l'opus numéro 10 pour piano de Prokoviev (1891-1953), Roméo & Juliette, aussi évocateur que la version pour orchestre du ballet du musicien russe. Une occasion rare de voir gratuitement sur scène l'un des plus grands pianistes de sa génération.

Voyages en Musique, Barry Douglas, piano, samedi 13 décembre, 16h, Salon d'honneur de l'Hôtel de ville, Neuilly-sur-Seine (92).

Les expérimentations sonores et visuelles de Simon-pierre Bestion

© Antoine Montulé

Assister à un concert de l'ensemble La Tempête, c'est participer à une expérience musicale et visuelle puissante, émouvante et toujours inédite. Crée en 2015 par le jeune chef Simon-Pierre Bestion, cette «compagnie vocale et instrumentale», devenue au fil du temps une fidèle participante aux Noëls musicaux de Neuilly-sur-Seine, a su séduire le public comme les critiques avec des programmes à nuls autres pareils, faisant la part belle à l'expérimentation sonore, et qui valorisent le message musical de chaque oeuvre et l'intention de son créateur.

Si le répertoire ancien - médiéval, baroque... - sert souvent de source d'inspiration au jeune chef, c'est pour mieux le confronter aux oeuvres plus récentes, en un jeu de miroir dont ressort l'essence même de ces morceaux, au-delà des époques, des esthétiques, ou des cultures, pour ne laisser place qu'à l'émotion et au ressenti.

Cette année, avec son programme baptisé «Hypnos», Simon-Pierre Bestion souhaite faire voyager le spectateur à travers plus de 2000 ans de tradition, celle qui fait de la musique une matière sonore capable d'influer sur le corps et l'âme humaine. «Ce que nous nommons aujourd’hui "musicothérapie" n’est sans doute pas une invention de notre époque. Elle aurait été même bien plus présente que nous le pensons depuis les temps anciens : des grecs, jusqu’au Moyen-âge, voire jusqu’à la Renaissance, de nombreux textes témoignent des liens étroits entre thérapie médicinale et musique ou sons», note ainsi le chef et claveciniste dans sa note d'intention.

Fidèle à son habitude, il va ainsi mêler les époques - des partitions du XVe siècle aux oeuvres contemporaines d'Arvo Pärt - pour offrir «un voyage sensoriel et émotionnel, au milieu du son, matière vivante et vibrante [...], sans frontière de répertoire et d’esthétique musicale entre dans les différentes oeuvres qui sont chantées», précise le chef d'orchestre.

Cette approche hors des cadres, à la frontière entre le concert et le spectacle dont les grandes salles en quête d'originalité raffolent, qui fait désormais office de signature de l'ensemble La Tempête, devrait attirer les publics bien au-delà du cercle des amateurs de musique ancienne. Servi par les jeux de lumières hypnotiques de Marianne Pelcerf, la performance de ce dimanche promet une expérience dont le souvenir reste longtemps gravé en mémoire.

Hypno, Compagnie La tempête, dir. Simon-Pierre Bestion, dimanche 14 décembre, 16h, Église Saint Jean-Baptiste, Neuilly-sur-Seine (92).