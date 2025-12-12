Kylie Jenner fait ses débuts d'actrice dans le nouveau film de Charli XCX, «The Moment»

Dans la nouvelle bande-annonce de «The Moment» de Charli XCX, Kylie Jenner fait ses débuts officiels d'actrice.

Star de la télé-réalité, magnat des cosmétiques et de la mode, et maintenant actrice. Rien n’arrête Kylie Jenner, qui fait ses débuts dans le faux documentaire produit par Charli XCX, «The Moment».

Les fans de la star des «Kardashian», âgée de 28 ans, ont ce jeudi eu un aperçu de ses talents de comédienne dans la bande-annonce du film réalisé par Aidan Zamiri.

Dans la vidéo, la fondatrice de Khy semble donner des conseils à l'alter ego en difficulté de Charli. «Quand les gens commencent à en avoir marre de toi», dit Kylie à Charli, «c’est là que tu dois redoubler d’efforts.»

Le film, qui sortira le 30 janvier 2026 aux Etats-Unis (pas encore de date en France annoncée), suit Charli dans le rôle d'une version alternative d'elle-même, confrontée à la célébrité et au monde impitoyable de l'industrie musicale, tout en préparant sa tournée.

«Salut, c'est Charli XCX», dit la chanteuse de 33 ans dans la bande-annonce, alors qu'un manager lui conseille de publier un message à un fan.

Une «fiction réaliste»

En octobre, Charli XCX avait expliqué que l'idée était née des pressions exercées par sa maison de disques pour qu'elle enregistre un documentaire sur son album «Brat» et la tournée qui avait suivi. «Ce n'est ni un documentaire de tournée ni un film de concert, mais l'idée de départ est née de la pression que j'ai subie pour en réaliser un», a confié la chanteuse à Vanity Fair en octobre. «C'est une fiction, mais c'est la représentation la plus réaliste de l'industrie musicale que j'aie jamais vue.»

Kylie Jenner joue son propre rôle dans le film, dans ce qu'elle avait précédemment décrit comme un «très petit rôle» lors de son apparition en novembre dans le podcast «Khloe in Wonderland» de sa sœur Khloé Kardashian. «Oh mon Dieu ! Pour le film de Charli, j'étais… Khloé, j'ai eu tellement peur pendant des jours avant de le faire. J'avais un tout petit rôle. Enfin, j'avais beaucoup de répliques, j'étais tellement terrifiée», a-t-elle déclaré.

Kylie Jenner a expliqué être sortie de sa zone de confort en s'essayant à la comédie. «Je pense qu’avant, je sortais beaucoup plus de ma zone de confort, et maintenant je suis habituée à être très protégée, à rester dans une sorte de boîte sécurisée. (...) J’avais très peur de faire ça et j’étais très fière de moi quand je l’ai fait», avait-elle ajouté. Alexander Skarsgård, Kate Bertlant et Rachel Sennott complètent la distribution.