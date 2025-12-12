Noël 2025 : parcours du Roi, concerts et «vie parisienne»… Voici la programmation féerique concoctée par le Château de Versailles

Cette année, le château de Versailles voit les choses en très grand. Et à l’approche des fêtes de fin d’année, une programmation féerique a été concoctée par le Château de Versailles pour les visiteurs, allant du traditionnel Parcours du Roi aux concerts à la Chapelle Royale.

Une occasion idéale de découvrir Versailles dans toute sa splendeur. Comme chaque année, l'ancien centre du pouvoir royal, réputé pour son sublime château, classé depuis 1979 au patrimoine mondial de l’humanité, et ses immenses jardins, donne rendez-vous en cette fin d’années aux amateurs de fêtes historiques et de concerts.

Les visiteurs sont ainsi invités à plonger pour Noël dans son atmosphère baroque à travers une visite-spectacle d’exception, spécialement conçue pour émerveiller petits et grands, baptisée le Parcours du Roi, tandis que les les mélomanes se donneront rendez-vous à la chapelle royale, ou à l'opéra royal.

Parcours du Roi

L’édition 2025 du Parcours du Roi se tient du 13 décembre au 3 janvier prochain. L’événement aura lieu «dès la tombée de la nuit», quand le magnifique site retrouvera «son calme après le départ des derniers visiteurs, un monde enchanteur se dévoilant».

Cette année, le Parcours débutera dans le Salon d’Hercule. Les visiteurs seront entraînés «à travers les somptueux Grands Appartements en passant par la célèbre Galerie des Glaces illuminée d’un feu d’artifice royal», explique le Château de Versailles. «Tout au long de cette expérience immersive, musiciens, danseurs, chanteurs, escrimeurs et comédiens vous transporteront dans l’univers fastueux de la cour de Versailles. Point d’orgue de cette soirée unique, la Galerie des Batailles vous réserve une rencontre magique avec un invité d’exception : le Père Noël baroque, spécialement venu pour les fêtes», peut-on lire.

Ce sont les danseurs du Ballet et de l’Académie de Danse Baroque de l’Opéra Royal qui officieront durant cette édition 2025. Ils présenteront «une nouvelle création qui mettra Marie-Antoinette à l’honneur de cette visite-spectacle, offrant ainsi à chacun un moment inoubliable au cœur du Château».

Pour vivre ce moment magique, il faudra débourser entre 33 et 51 euros. La visite est gratuite pour les enfants, jusqu’à 3 ans. A noter que le Parcours du Roi ne se tiendra que les samedis et dimanches.

Concerts à la Chapelle Royale

Durant le règne de Louis XIV (1643-1715), la période de Noël a gagné en importance dans le cœur des fidèles. A l’époque, des partitions spécifiques consacrées à l’Avent et à la Nativité étaient dédiées à cette période de l'année.

L’orgue, mis sous silence dès le premier dimanche de l’Avent et jusqu’à Noël, resurgissait alors pour interpréter, avec ses notes splendides, ce qu’on appelle désormais «les fameux Noëls variés».

Plus de trois cents ans après, cette même habitude reprend vie, au sein de la Chapelle Royale de Versailles. En effet, à compter de ce vendredi 12 décembre et jusqu’au dimanche 21 décembre prochain, plusieurs ensembles tiendront des concerts de musique sacrée pour le temps de l’Avent.

Le coup d’envoi des festivités sera donné ce vendredi par le célèbre ensemble du Poème harmonique, dirigé par Vincent Dumestre. Durant 1h15, les musiciens interpréteront les notes composées par Ehrad Bodenschatz, Johann Sebastian Bach et Gottfried Vopelius. Le second concert aura lieu le 14 décembre à 15h. Les musiciens de The Constellation Choir and Orchestra de l'immense chef britannique John Eliot Gardien offriront un concert baptisé «Once As I Remember».

«Once As I Remember est basé sur la recréation par John Eliot Gardiner de l'histoire de Noël à partir des anciens spectacles de Noël à Springhead. Un spectacle de la nativité composé de musique, de discours, de danse et de mime avait lieu presque chaque année à Noël dans la salle du moulin de Springhead, la maison de la famille Gardiner à Fontmell Magna, dans le Dorset», peut-on lire dans le communiqué de presse.

Le 17 décembre, la Chapelle Royale donnera rendez-vous pour un concert autour de la «Messe de Minuit» de Marc-Antoine Charpentier, interprétée par Marguerite Louise et Gaétan Jarry.

«Si Charpentier a retrouvé le chemin de la postérité avec les premières notes de son Te Deum, sa Messe de minuit est probablement une des principales œuvres qui lui valut d’être connu. Elle invite à se replonger dans un monde musical où les traditions savante et populaire ne sont pas opposées, bien au contraire : tout l’art et la science de Charpentier s’illustrent dans cette invitation des chants traditionnels de noël au sein d’une messe composée vers 1690 pour la Nuit de Noël», explique la Chapelle Royale. Enfin, ce sont les mélodies de Georg Friedrich Haendel qui clôtureront les festivités. Samedi 20 et dimanche 21 décembre, «le Messie» s’invitera à la Chapelle Royale. «Repris à Londres, Le Messie devint vite l’œuvre phare de Haendel. Jouée trente-six fois de son vivant, elle représenta rapidement tout ce que la musique peut avoir de majestueux et de sublime», indiquent les notes d'intentions.

La Vie Parisienne à l’Opéra Royal

Une production historique s’invitera par ailleurs en cette fin d’année à l’Opéra Royal, dédiée à la fête : il s’agit de l'opéra La Vie Parisienne d'Offenbach, dans la version créé en 1866 au Théâtre du Palais-Royal. Elle se déroulera du 27 décembre 2025 au 4 janvier 2026.

«Mise au jour grâce aux archives du Théâtre du Palais-Royal, cette version de La Vie parisienne est telle qu’elle a initialement été conçue par Offenbach et ses librettistes, avant que les limites vocales des artistes en charge de créer l’œuvre ne les obligent à la remanier. Plébiscitée sur scène depuis quatre ans, cette production, mise en scène par Christian Lacroix, arrive à Versailles», explique l’Opéra Royal.

Il est important de rappeler que, jusqu’à l’automne 1868, la Vie parisienne a connu un succès phénoménal avec 323 représentations. L’édition 2025 promet, ainsi, d’être aussi éclatante.