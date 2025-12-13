Lou Deleuze, représentant la France à l'Eurovision Junior, remporte le concours 

Ce samedi 13 décembre, la jeune Lou Deleuze, âgée de 11 ans, a remporté la 23ᵉ édition du concours de l’Eurovision Junior, portant à quatre le nombre de victoires totales de la France. Un record.

Et de quatre. Ce samedi 13 décembre, la France a de nouveau remporté l’Eurovision Junior, portant à quatre son nombre total de victoires. À l’issue des votes du jury et du public, la jeune Lou Deleuze s’est imposée lors de la 23ᵉ édition de ce concours emblématique grâce à son titre «Ce monde», composé et écrit par Linh. «C’est une chanson qui reflète à la fois les inquiétudes et l’espoir des jeunes générations», avait précisé France Télévisions dans un communiqué lors de l’annonce de la candidate française.

Vêtue d’une robe rouge et d’un béret, Lou Deleuze a séduit la salle de Tbilissi, en Géorgie, récoltant 248 points au cours de la compétition. Une performance qui lui a permis, à seulement 11 ans, de succéder à Andria Putkaradze et de devancer les candidats géorgiens et arméniens.

Très heureuse de sa victoire, la jeune fille a rapidement pris la parole sur les réseaux sociaux pour remercier tous ceux qui l'ont soutenue.

Auteure-compositrice-interprète, Lou Deleuze s’est fait connaître du grand public en participant à La France a un incroyable talent. Également actrice, elle est apparue dans plusieurs courts et longs métrages, ainsi que dans des séries télévisées.

Un record pour la France

Pour rappel, la France a déjà remporté le concours en 2020 avec Valentina, en 2022 avec Lissandro, puis en 2023 avec Zoé Clauzure. L’Hexagone détient désormais le record du plus grand nombre de victoires, à égalité avec la Géorgie.

L’édition adulte du concours se tiendra quant à elle en mai 2026, en Autriche. Le candidat français n’est, pour l’heure, pas encore connu. Qui succédera à Louane et tentera de ramener le trophée à la maison ? Affaire à suivre.