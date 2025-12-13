Peter Greene, le grand méchant de «The Mask», est mort à l'âge de 60 ans

Ce vendredi, Peter Greene a été retrouvé mort dans son appartement à New York. L'acteur américain était âgé de 60 ans et connu pour ses rôles de méchants dans «Pulp Fiction» et «The Mask».

L'acteur américain Peter Greene, connu pour son rôle de Zed dans «Pulp Fiction», mais aussi le gangster Dorian Tyrell dans «The Mask», a été retrouvé mort ce vendredi dans son appartement du Lower East Side à New York, a annoncé son manager. Le comédien était âgé de 60 ans et les causes de sa mort n'ont pas été révélées.

Un vrai «bad guy»

«Amène la crampe. -J'crois qu'elle pionce la crampe. -Bah qu'est-ce que tu attends pour la réveiller ?». Voici l'une des répliques de son rôle iconique de Zed dans «Pulp Fiction» de Quentin Tarantino. Peter Greene avait alors donné vie en 1994 à l'une des scènes les plus étranges du cinéma.

Mais c'est aussi la même année que Peter Greene s'était fait remarquer dans le film «The Mask». Le grand méchant du film, Dorian Tyrell, était en quête du masque fantastique porté par Stanley Ipkiss.

C'est en 1993 que sa carrière avait décollé, grâce à sa prestation dans «Clean, Shaven» où il incarnait un schizophrène recherchant sa fille.

Malheureusement, sa carrière n'a plus connu de succès retentissants, à l'image de sa meilleure période en 1994. Peter Greene enchaînait les rôles mineurs et secondaires, dans des productions moins prestigieuses.

Malgré cette fin moins marquante, Peter Greene restera à jamais l'un des acteurs qui incarnaient le mieux un «bad guy», comme l'a dit son agent Gregg Edwards, et aura marqué les esprits avec Dorian et Zed, en jouant aux côtés de grands acteurs comme Jim Carrey et Bruce Willis.