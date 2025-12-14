«C'était passionnant» : Justin Theroux revient sur sa collaboration avec Meryl Streep sur le tournage du «Diable s'habille en Prada 2»

Alors qu'il sera prochainement à l'affiche du «Diable s'habille en Prada 2», Justin Theroux a fait part de son ressenti après avoir tourné avec Meryl Streep.

Près de deux décennies après la sortie du «Diable s’habille en Prada», le duo Miranda Priestly, capricieuse papesse de la mode, et Andy Sachs, son ancienne assistante, va se reformer dans une suite attendue en salles le 29 avril prochain.

Si ce deuxième opus verra donc le retour de Meryl Streep et Anne Hathaway, d’autres acteurs reprendront leurs rôles comme Emily Blunt qui incarnait l’assistante odieuse et prétentieuse de Miranda ou Stanley Tucci irrésistible dans la peau du bras droit de cette dernière. Les fans découvriront également de nouvelles têtes au casting, à l’instar de Lucy Liu et Justin Theroux.

«Tout le monde rêve de tourner avec Meryl Streep»

L’acteur américain de 54 ans s’est récemment confié au média People, en revenant sur cette expérience hors du commun et sa collaboration avec Meryl Streep sur le tournage. «Oh mon Dieu. Je pense qu'elle était nerveuse à l'idée de travailler avec moi, mais j'ai essayé de...», a-t-il plaisanté dans un premier temps, avant d’ajouter : «Elle était fabuleuse».

Justin Theroux a confié que «tout le monde rêve» de tourner avec Meryl Streep, oscarisée à trois reprises. «Il va sans dire qu'elle est une professionnelle, mais après quelques minutes de stress, on se rend immédiatement compte : ‘Oh, c'est juste une actrice de grande qualité avec laquelle j'ai la chance de travailler’. C'était vraiment passionnant», a-t-il conclu.