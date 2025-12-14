Fast and Furious : quel est ce célèbre footballeur qui pourrait jouer dans le prochain volet de la saga ?

Selon l'acteur et producteur Vin Diesel, la franchise «Fast and Furious» pourrait voir une star du ballon rond apparaître au casting du 11e volet, à en croire l'un de ses messages publié sur Instagram.

Malgré des rumeurs de mise à l’arrêt, Vin Diesel veut rassurer les fans. Alors que le dixième volet de «Fast and Furious», la saga aux 7 milliards de dollars de recettes, a enthousiasmé le public en 2023, la suite semble sur la sellette si un accord n’est pas trouvé concernant le budget, Universal Pictures souhaitant diminuer ce dernier de manière significative.

Mais alors que certains prétendent également que le scénario est toujours en cours d’écriture, l’acteur, qui incarne l’emblématique Dominic Toretto, vient de faire une annonce de taille.

En effet, la star américaine et producteur de la franchise a laissé entendre que Cristiano Ronaldo pourrait apparaître dans le 11e opus. «Tout le monde se demandait s'il ferait partie de la mythologie Fast... Je peux vous dire que c’est vrai. Nous lui avons écrit un rôle», a écrit Vin Diesel en légende d’une photo postée vendredi 12 décembre sur son compte Instagram. On y voit le comédien prendre la pose tout sourire au côté du footballeur portugais, quintuple Ballon d’or, le pouce levé en l’air.

Une sortie annoncée pour 2027

Comme le soulignent certains médias, dont The Hollywood Reporter, cette participation n’a pas encore été confirmée officiellement. Mais les fans de cinéma et de ballon rond se réjouissent d’ores et déjà de voir «CR7», qui à 40 ans et loin des pelouses, a lancé le studio de cinéma indépendant UR•Marv avec le réalisateur Matthew Vaughn en avril dernier, faire ses premiers pas devant la caméra.

Toujours selon Vin Diesel, «Fast and Furious 11» pourrait être dévoilé en salles en 2027, avec un retour probable du personnage de policier interprété par le regretté Paul Walker, présent dans cinq volets de la saga avant de mourir dans un accident de voiture. Un possible «come-back» qui ne pourrait donc se faire que numériquement, une prouesse déjà effectuée dans le 7e volet de la saga, dont le tournage avait été marqué par la disparition tragique de l'acteur.