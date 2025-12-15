Le réalisateur hollywoodien Rob Reiner retrouvé mort avec sa femme à leur domicile

Le réalisateur américain Rob Reiner et sa femme, Michele Singer Reiner, ont été retrouvés morts ce dimanche 14 décembre à leur domicile de Los Angeles. L'un des fils du couple, Nick Reiner, été arrêté pour les meurtres de son père et de sa mère.

Hollywood est en deuil. Âgé de 78 ans, le légendaire réalisateur américain Rob Reiner, à qui l'on doit la comédie romantique culte «Quand Harry rencontre Sally», ainsi que son épouse, Michele Singer Reiner, 68 ans, sont décédés.

Le couple a été retrouvé mort ce dimanche 14 décembre à son domicile de Brentwood, à Los Angeles. Selon plusieurs médias américains, dont «TMZ», les deux victimes présentaient des plaies compatibles avec l'usage d'un couteau et ont été retrouvés par leur fille.

leur fil considéré comme «responsable»

Dépêchée sur place dans l’après-midi, la police de Los Angeles a qualifié les décès d'«homicide». Elle a déclaré dans un communiqué que les premiers éléments de l'enquête révèlent que «Nick Reiner, 32 ans, le fils de Robert et Michele Reiner, est responsable de leur décès». Il a été arrêté dimanche soir puis placé en détention provisoire pour meurtres. Il pourrait être formellement inculpé ce mardi par le parquet local.

D'après le journal «Los Angeles Times», Nick Reiner, qui longtemps souffert de dépendance à l'héroïne, se serait disputé avec ses parents lors d'une fête organisée samedi soir, soit la veille du drame.

Outre le long-métrage «Quand Harry rencontre Sally» (1989), Rob Reiner était connu pour avoir adapté le thriller psychologique de Stephen King, «Misery», porté à l'écran par James Caan et Kathy Bates. Cette dernière a d’ailleurs décroché l'Oscar de la meilleure actrice pour sa performance.

papa de quatre enfants

Après avoir joué dans des séries télévisées dans les années 1970, il a également signé «Spinal Tap» (1984), qui raconte l'histoire d'un groupe de rock fictif, «Stand By M» (1986), «Princess Bride» (1987), «Des hommes d'honneur» (1992), avec Tom Cruise, Jack Nicholson et Demi Moore, ou encore «Les Fantômes du passé» (1996). Il avait récemment renoué avec le métier de comédien en apparaissant dans quatre épisodes de la série «The Bear».

Mariés en 1989, Rob Reiner et Michele Singer Reiner, photographe de profession, avaient trois enfants : Jake (né en 1991), Nick (né en 1993), qui a donc été arrêté pour les meurtres de son père et de sa mère, et Romy (née en 1998). Le cinéaste laisse également derrière lui sa fille Tracy, issue de son premier mariage avec la réalisatrice et actrice Penny Marshall.

Très vite, de nombreuses personnes ont pris la plume sur les réseaux sociaux pour leur rendre hommage, à commencer par l'ancien président des États-Unis Barack Obama. «Michelle et moi sommes profondément bouleversés par la disparition tragique de Rob Reiner et de son épouse bien-aimée, Michelle», a-t-il écrit sur X.

Michelle and I are heartbroken by the tragic passing of Rob Reiner and his beloved wife, Michele. Rob’s achievements in film and television gave us some of our most cherished stories on screen. But beneath all of the stories he produced was a deep belief in the goodness of… — Barack Obama (@BarackObama) December 15, 2025

«Les réalisations de Rob au cinéma et à la télévision nous ont offert certaines de nos plus beaux souvenirs. (...) Ils resteront dans les mémoires pour les valeurs qu’ils ont défendues et pour les innombrables personnes qu’ils ont inspirées», a poursuivi l'ancien chef d'État.

This is a devastating loss for our city and our country. Rob Reiner’s contributions reverberate throughout American culture and society, and he has improved countless lives through his creative work and advocacy fighting for social and economic justice. An acclaimed actor,… — Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) December 15, 2025

La maire de Los Angeles, Karen Bass, a également réagi. «C'est une perte immense pour notre ville et notre pays. L'héritage de Rob Reiner est profondément ancré dans la culture et la société américaines», a-t-elle déclaré, saluant «son oeuvre créative ainsi que son engagement pour la justice sociale et économique».