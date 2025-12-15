Mort de Rob Reiner : Demi Moore, Kevin Bacon, Elijah Wood... Les célébrités rendent de poignants hommages au réalisateur de «Quand Harry rencontre Sally»

Le cinéaste Rob Reiner et son épouse, Michele, ont été retrouvés morts à leur domicile de Brentwood (Los Angeles) ce dimanche, victimes d'un double homicide commis par leur propre fils. La nouvelle choque profondément, et de nombreuses personnalités font part de leur effroi et rendent hommage au cinéaste et à la photographe.

Hollywood est sous le choc après la mort soudaine du réalisateur et acteur Rob Reiner, retrouvé mort à son domicile de Los Angeles, en compagnie de son épouse, Michele Singer Reiner, dans un double homicide.

La famille de Rob Reiner a déclaré dans un communiqué relayé par Variety : «C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès tragique de Michele et Rob Reiner. Nous sommes dévastés par cette perte soudaine et nous vous demandons de respecter notre vie privée durant cette période incroyablement difficile.»

Suspect numéro 1 dans l'affaire, Nick, leur fils de 32 ans, a été écroué ce lundi. Ancien toxicomane et sujet à des accès de violence selon People, il aurait poignardé ses parents.

Rob Reiner, réalisateur «Brillant et bienveillant»

Connu pour ses films «Quand Harry rencontre Sally», «Misery», «Stand by Me», «Princess Bride», «Spinal Tap» ou encore «Des hommes d'honneur», Rob Reiner, décédé à 78 ans, s’était fait connaître en tant qu’acteur dans les années 1970 grâce à son rôle dans la sitcom «All in the Family».

De nombreuses personnalités manifestent leur effroi depuis la nouvelle de sa disparition et tiennent à lui rendre hommage. Selon des témoignages du voisinage à People, les acteurs Billy Crystal et Larry David, proches du cinéaste, se sont rendus sur place dimanche soir pour soutenir la famille.

Demi Moore, qui avait joué dans «Des hommes d'honneur» (1992), a évoqué comment leurs vies étaient «intimement liées, tant sur le plan personnel que professionnel», dans un hommage émouvant qu'elle a partagé sur Instagram. «Il n’y a pas de mots pour exprimer la douleur indicible que représente la perte de Rob et Michelle Reiner», a-t-elle commencé. «Nos enfants ont grandi ensemble, nous avons travaillé ensemble, et nos vies étant intimement liées, tant sur le plan personnel que professionnel, je chérirai toujours les moments et les souvenirs que nous avons partagés.» L'actrice a ajouté : «C’étaient des personnes exceptionnelles et des parents merveilleux qui se sont dévoués pour rendre le monde meilleur. Mes pensées et mes prières accompagnent leur famille, leurs amis et tous ceux qui sont touchés par cette tragédie.»

Kevin Bacon, qui avait lui aussi joué dans «Des hommes d'honneur», a publié une vidéo poignante dans laquelle il se rappelle de l’atmosphère chaleureuse que le cinéaste faisait régner sur les plateaux. «Le tournage de ce film a été l'une des meilleures expériences que j'aie vécues sur un plateau», a souligné l’acteur. «Il était tellement drôle. Tout vient vraiment d'en haut, vous savez ? On arrive à créer une ambiance où chacun sent qu'on travaille dur, mais dans une atmosphère sereine, agréable et détendue. On déjeunait ensemble tous les jours. Je n'avais jamais fait ça avec un réalisateur, ni avant ni après. Michele était là, et ilss formaient un duo formidable (…) J'adresse donc tout mon amour à ceux qui l'ont connu, car je sais que nous souffrons tous aujourd'hui».

Jerry Seinfeld se souvient que Rob Reiner avait «sauvé» la série «Seinfeld» de l'annulation à la fin des années 1980. «Notre émission n'aurait jamais vu le jour sans lui», a écrit Jerry Seinfeld. «Il a perçu quelque chose que personne d'autre n'a vu. Alors que personne à la chaîne n'appréciait les premiers épisodes, il nous a sauvés de l'annulation (…) Rob et Michele se sont mariés au moment même où notre émission débutait et ils sont devenus pour moi un modèle de réussite, chacun enrichissant l'autre. Leur disparition, ensemble, est d'une tristesse insoutenable.» Jimmy Fallon a évoqué l'influence de Rob Reiner. «Chacun avait le sentiment d'avoir un lien personnel avec Rob Reiner et son œuvre», a déclaré l’animateur. Il a remercié le réalisateur pour toutes ces années d'inspiration.

Paul McCartney a écrit : «C’est un choc à bien des égards, mais surtout pour moi, car j’avais travaillé avec lui l’année dernière. Il m’a dirigé dans «Spinal Tap II : The End Continues». C’était un homme si optimiste et attachant.»

L'actrice et chanteuse Rita Wilson, qui a joué dans le film de Reiner «The Story of Us» en 1999, a rendu hommage à Rob Reiner et son épouse Michele dans un long message publié sur Instagram, les décrivant comme «deux personnes qui ont véritablement contribué à rendre le monde meilleur». «Nous sommes amis depuis que nos enfants étaient tout petits et fréquentaient la même école maternelle. Il est impossible de concilier la tragédie de leur disparition avec la beauté qu'ils ont apportée au monde (…) Michele était une photographe immensément talentueuse dont le regard s'appliquait non seulement à ses clichés, mais aussi à sa propre esthétique. Rob était un réalisateur généreux qui aimait les acteurs, car il en était un lui-même. Il leur laissait une grande liberté et faisait confiance à leurs choix (…) que leur mémoire soit éternelle».

La journaliste Maria Shriver leur a aussi rendu hommage, les qualifiant de deux de ses «amis les plus proches». « Nous avons élevé nos enfants ensemble, depuis leur naissance jusqu'à aujourd'hui. Nous avons ri ensemble, nous avons pleuré ensemble, nous avons joué ensemble, nous avons rêvé ensemble. Nous avons dîné ensemble la semaine dernière, et ils étaient au comble du bonheur : ils s'aimaient, aimaient leurs amis, leur famille, leur pays.» «Ils aimaient tellement leurs enfants et n'ont jamais cessé d'essayer d'être de très bons parents», a ajouté l’ex épouse d’Arnold Schwarzenegger. «Toutes mes pensées vont à leur famille. Je suis profondément attristée. Je suis dévastée, anéantie, sous le choc, abasourdie et profondément peinée, tout comme tous ceux qui les aimaient et qu'ils aimaient. J'espère que l'on se souviendra d'eux comme de deux personnes extrêmement talentueuses, gentilles, drôles, aimantes, bonnes et patriotiques qui s'aimaient profondément.»

L’actrice Kathy Bates, qui avait joué dans le film «Misery», l'adaptation d'un roman de Stephen King, avec James Caan, a déclaré à NBC News : «Je suis horrifiée d’apprendre cette terrible nouvelle. Je suis absolument dévastée. J’adorais Rob. C’était un homme brillant et bienveillant, qui a réalisé des films de tous les genres pour se mettre au défi en tant qu’artiste. Il a également défendu avec courage ses convictions politiques.» Et d'ajouter : «Il a changé le cours de ma vie. Michele était une photographe de grand talent. Elle a pris de magnifiques photos pour la campagne 'Misery'. J’ai le cœur brisé pour eux».

Virginia Madsen, qui a joué dans le drame «Ghosts of Mississippi» sorti en 1996, a publié : «Merci Rob de nous avoir donné tant de joie. La vie et le talent étaient toujours à leur comble.»

Christopher Guest, qui a joué dans «Spinal Tap» et «Princess Bride», et son épouse Jamie Lee Curtis, ont déclaré dans un communiqué commun qu'ils étaient «anéantis, tristes et choqués par la mort violente et tragique de nos chers amis Rob et Michelle Singer Reiner». «Notre SEUL souci et notre SEUL intérêt en ce moment vont à leurs enfants et à leurs familles immédiates et que nous leur offrirons tout le soutien possible. Nous aurons amplement le temps plus tard d'évoquer nos vies créatives communes et l'impact politique et social considérable qu'ils ont eu sur l'industrie du divertissement, le développement de la petite enfance, la lutte pour le mariage pour tous et leur engagement face aux crises mondiales», a ajouté le couple, avant de conclure : «Nous avons perdu des amis formidables. Veuillez nous accorder le temps de faire notre deuil.»

Le réalisateur Paul Feig a écrit sur X : «Rob est l’un de mes héros. J’ai eu l’honneur de le compter parmi mes amis. Je prie pour que ce ne soit pas ce que vous imaginez. Je l’ai vu avec Michele il y a deux soirs.»

One of my most cherished pictures. Rob was my true hero. A true visionary titan and a lovely lovely person. One never knows if it’s proper to post during something as tragic as this. But I just want the world to know what so many of us know in the industry. Rob was the best. 💔 pic.twitter.com/oDn1FW1vqb — Paul Feig (@paulfeig) December 15, 2025

Elijah Wood, qui a joué dans le film familial «L'Irrésistible North» en 1994, a réagi ainsi sur X : «Je suis horrifié d’apprendre le décès de Rob Reiner et de sa merveilleuse épouse Michelle. Toutes mes pensées vont à leurs enfants et à leur famille.»

L'acteur John Cusack, qui a joué dans «Garçon choc pour nana chic» en 1986, a déclaré sur X : «Choqué par la mort de Rob Reiner – un grand homme».

Shocked by the death of Rob Reiner - a great man . — John Cusack (@johncusack) December 15, 2025

Le réalisateur Joe Russo a publié le message suivant : «Je n’arrive pas à accepter la disparition de l’un des plus grands cinéastes de tous les temps. Nous avons perdu un homme exceptionnel. Repose en paix, Rob Reiner.»

Paul Walter Hauser a déclaré que le film de Reiner «Des hommes d'honneur», était «la raison pour laquelle je suis devenu acteur». il a poursuivi : «Je suis dévasté par la disparition de Rob et de sa femme, mais ils ont eu une influence indéniable sur moi et sur tant d'autres… À mon avis, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais personne de meilleur. J'ai le cœur lourd.»

Ben Stiller a écrit : «Rob Reiner était l'un de mes réalisateurs préférés. Il a réalisé certains des films les plus marquants de ma génération. Il est passé de l'ombre imposante du grand Carl Reiner (père de Rob, ndlr), figure emblématique de la comédie, à celle d'un acteur de télévision, pour devenir un réalisateur exceptionnel qui a signé une série de films incroyables.» Il a ajouté : «Spinal Tap est l’une des meilleures comédies jamais réalisées – et la liste est longue. C’était une personne gentille et attentionnée, et vraiment très drôle.»

What a huge loss.



Rob Reiner was one of my favorite directors. He made some of the most formative movies for my generation. He came out form behind a huge comedic shadow of the great Carl Reiner and being a tv actor to being a a great director who made an incredible run of… — Ben Stiller (@BenStiller) December 15, 2025

Josh Gad a déclaré que Rob Reiner «se souciait énormément de ceux qui n'avaient pas de voix. Cette perte est dévastatrice.»

Josh Groban se souvient de sa rencontre avec le couple. «Lui et Michele m'ont accueilli comme un membre de la famille et m'ont offert une chance incroyable de réaliser un rêve», a partagé Josh sur Instagram. «Il y avait des rires, de l'amour et des chansons, et c'est un souvenir que je chérirai à jamais. Je suis sous le choc et profondément attristé, et j'adresse tout mon amour à leur famille.»

«Je suis profondément attristé», a fait savoir l'humoriste Rob Schneider sur X. «L'un des réalisateurs américains les plus accomplis de tous les temps, dont les films ont été adorés par des générations, mais je me souviendrai surtout de lui pour m'avoir fait rire aux éclats avec mon père en regardant la meilleure émission de télévision américaine de tous les temps, 'All In The Family'.»

Human beings, Rob Reiner and his wife Michelle have been tragically killed today.

I am deeply saddened. Every life is sacred and given by God, our creator.

One of the most accomplished American directors who ever lived, his movies have been adored by generations, but I will… — Rob Schneider 🇺🇸 (@RobSchneider) December 15, 2025

James Woods, qui a joué dans le film dans «Les Fantômes du passé» sorti en 1996, a déclaré qu'ils étaient «de bons amis». «Les divergences politiques n'ont jamais entravé notre amour et notre respect mutuels», a-t-il souligné sur X.

«Michelle et moi sommes profondément attristés par le décès tragique de Rob Reiner et de son épouse bien-aimée, Michele», a indiqué Barack Obama sur X. L'ancien président américain a rendu hommage au réalisateur qui a laissé «certaines des histoires les plus marquantes de la culture populaire. Derrière chacune de ses œuvres se trouvaient une foi profonde en la bonté humaine et un engagement de toute une vie à traduire cette conviction en actes».

Kamala Harris, l'ancienne vice présidente américaine, a écrit : «Le travail de Rob Reiner a marqué des générations d'Américains. Les personnages, les dialogues et les images qu'il a créés au cinéma et à la télévision font partie intégrante de notre culture. Rob aimait notre pays, se souciait profondément de l'avenir de notre nation et luttait pour la démocratie américaine, a-t-elle encore déclaré. Rob et sa femme Michele s'aimaient beaucoup. Ils étaient des amis très chers, et Doug et moi sommes bouleversés d'apprendre leur décès», a-t-elle ajouté.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré que lui et son épouse, Jennifer Siebel Newsom, étaient «profondément attristés par la perte tragique de Rob Reiner et Michele Singer Reiner». «Rob était le génie au grand cœur à l'origine de tant d'histoires classiques que nous aimons, avec des projets aussi différents que 'Princess Bride' et 'Des hommes d'honneur'.» Le réalisateur était selon lui doté d'«une incroyable empathie» qui «encourageait à rêver plus grand», et que cette qualité «s'étendait bien au-delà de ses films». Il «était un fervent défenseur des enfants et des droits civiques, (...) il luttait pour l'égalité des droits au mariage (...). Il a contribué à rendre la Californie meilleure grâce à ses bonnes actions.»