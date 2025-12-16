Charlie Haid : le célèbre mentaliste ajoute de nouvelles dates à sa tournée en 2026

Le mentaliste Charlie Haid prolonge sa tournée dans toute la France en 2026 avec de nouvelles dates. Il se produira notamment à La Cigale, à Paris, le 22 février prochain, pour deux représentations exceptionnelles.

C'est l'un des artistes les plus en vue de sa génération. Actuellement sur les routes de France pour présenter la nouvelle version de son spectacle, «Intensément mentaliste», Charlie Haid connaît un véritable engouement auprès du public. Face à ce succès, le mentaliste de 23 ans a décidé de prolonger sa tournée et d’ajouter de nouvelles dates. Entamé en octobre dernier, son tour de l’Hexagone se terminera en juin 2026, avec un ultime rendez-vous à Biarritz.

Celui qui a remporté la saison 1 de «Loups-Garous», diffusée sur Canal Plus, passera entre temps par Dijon, Tour, Gap, Poitiers, Loudéac, Rennes, Lorient, Aix-les-Bains, Bézier, Lyon, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Aix-en-Provence ou encore Lille. Il se produira également à Paris, sur la scène mythique de La Cigale, le 22 février prochain, pour deux représentations exceptionnelles, à 16h et à 19h30.

bluff, humour et réflexion

Interrogé par CNEWS, Charlie Haid est revenu sur la genèse de «Intensément mentaliste», un spectacle conçu en collaboration avec le mentaliste Fabien Olicard. «La base du spectacle est partie du concept que vivre, c'est pas fou ! Si je fais du mentalisme sur scène, c’est pour faire plus que simplement vivre. Mon but est de bluffer les gens et les faire rire», a-t-il confié, avant d’ajouter : «J’aime faire la différence entre vivre et exister, et dans le spectacle, je fais en sorte qu’on vive, et qu’on vive un vrai moment à travers l’humour et la réflexion».

A travers ce show, il souhaite provoquer un véritable déclic chez les spectateurs. «J’essaye de faire en sorte qu’il y ait un avant/après spectacle pour le public. De faire comprendre que ce n’est pas le nombre d’années qu’on vit qui est important, c’est la vie qu’on met dans nos années. Cette philosophie allonge notre perception du temps», a expliqué le showman aux 2 millions d’abonnés sur Tiktok.