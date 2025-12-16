«Disclosure Day» : découvrez le premier teaser officiel du prochain film de Steven Spielberg avec Emily Blunt et Josh O'Connor

Universal Pictures a ce mardi dévoilé le premier teaser du très mystérieux prochain film de Steven Spielberg, «Disclosure Day», avec Emily Blunt et Josh O’Connor au casting.

Le réalisateur à qui l’on doit «Rencontres du troisième type», «E.T» et «La Guerre des mondes» n’en avait pas encore fini avec les histoires d’extraterrestres. Steven Spielberg est en effet de retour à la science-fiction avec «Disclosure Day».

Ce nouveau film, sur lequel très peu d’infos ont jusqu’ici circulé, se dévoile un peu ce mardi avec un premier teaser officiel qui confirme qu’il y sera question une nouvelle fois de forme de vie venue d’ailleurs.

Comme le souligne THR, le sujet tient particulièrement à cœur au cinéaste, qui a un jour déclaré : «Je ne crois pas que nous soyons seuls dans l'univers. Je pense qu'il est mathématiquement impossible que nous soyons la seule espèce intelligente du cosmos.»

Le synopsis officiel du film indique : « Si vous découvriez que nous ne sommes pas seuls, si quelqu’un vous le montrait, vous le prouvait, cela vous effrayerait-il ? Cet été, la vérité appartient à sept milliards de personnes. Nous approchons du… Jour de la Révélation. »

Dans le teaser, on découvre Emily Blunt en présentatrice météo qui se met un jour à émettre des sons étranges en plein direct. «Les gens ont le droit de connaître la vérité, elle appartient à sept milliards de personnes», peut-on un peu plus loin entendre dire le personnage de Josh O'Connor.

Un teaser du teaser

Emily Blunt et Josh O'Connor, mais aussi Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, ou encore Wyatt Russell figurent au casting du long-métrage dont Steven Spielberg a co-signé le scénario avec David Koepp («Jurassic Park», «La Guerre des mondes») et la production via sa société Amblin.

Avant que ne soit dévoilées les premières images, ce 10 décembre, des panneaux publicitaires pour le film avaient commencé à apparaître à Times Square et à Los Angeles, portant simplement la mention «Tout sera révélé - Spielberg 06.12.26» (date de sortie aux Etats-Unis).

«Disclosure Day» sortira le 10 juin dans les cinémas français.