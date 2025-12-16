La Belle et la Bête : le film dérivé «Gaston» en prise de vues réelles officiellement commandé, mais sans Luke Evans

Selon le site américain Variety, «Gaston», le film dérivé de «La Belle et la Bête» en prise de vues réelles, est officiellement en développement. Mais contrairement aux annonces précédentes, ce projet se fera sans Luke Evans.

On change tout, et on recommence. Le site américain Variety vient de confirmer la mise en développement de «Gaston» chez Disney, le film dérivé de «La Belle et la Bête» en prise de vues réelles centré sur ce personnage de chasseur arrogant amoureux de Belle. Le scénario du long métrage a été confié à David Callaham, à qui l’on doit «Godzilla x Kong : le nouvel empire» ou encore «Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux». Aucun détail concernant l’intrigue n’a été dévoilé, et aucun réalisateur n’est attaché au projet pour le moment.

Si les fans sont ravis d’apprendre que ce projet, initialement annoncé en 2021 avant d’être mis en pause, va finalement voir le jour, certains seront probablement déçus d’apprendre que Luke Evans, qui avait incarné Gaston dans l’adaptation en prise de vue réelle sortie en 2017 avec Emma Watson dans le rôle principal, et qui devait reprendre le rôle dans ce film dérivé, a été évincé du projet. Tout comme Josh Gad, qui incarnait LeFou.

Le site Variety précise que Disney souhaitait aborder ce film avec de nouveaux interprètes. Si l’adaptation en live-action de «Blanche-Neige» a été un échec commercial cuisant, Disney a rencontré un franc succès avec celles de «La Belle et la Bête», du «Roi Lion» ou encore d’«Aladdin». Le film «Cruella», diffusé sur Disney+ pendant la pandémie de Covid-19, avait reçu un accueil mitigé, mais globalement satisfaisant. À noter qu’une adaptation de «Raiponce» est actuellement en développement, ainsi qu’un film sur le Prince Charmant, dont la réalisation a été confiée à Paul King (Wonka).