«L’âme idéale» : que vaut cette comédie romantique et fantastique avec Magalie Lépine-Blondeau et Jonathan Cohen ?

Magalie Lépine-Blondeau et Jonathan Cohen se donnent la réplique dans «L’âme idéale», en salles ce mercredi. Une histoire d’amour hors du commun, à la frontière de deux mondes, qui oscille habilement entre humour et émotion.

S’aimer dès que la mort nous sépare. Après «Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan», Jonathan Cohen revient sur grand écran dans «L’âme idéale», le premier long-métrage de la réalisatrice Alice Vial. À découvrir au cinéma dès ce mercredi 17 décembre, cette comédie romantique teintée de fantastique met en scène une histoire d’amour singulière, qui touche droit au cœur. On y suit Elsa (Magalie Lépine-Blondeau), une infirmière en soins palliatifs dotée d’un don hérité de sa mère. Elle est passeuse d’âme. Autrement dit, elle voit les morts. Mais fait fuir les vivants, en tout cas les hommes.

Jusqu’au jour où, après avoir été percutée par un bus alors qu’elle roulait à scooter, la quadragénaire est secourue par Oscar (Jonathan Cohen), un compositeur de musique drôle et charmant, «sûr de lui et à la fois qui n’a pas du tout confiance en lui». Mais alors que les sentiments s’installent et qu’Elsa reprend enfin goût à la vie à ses côtés, elle réalise que cette histoire n’existe qu’à ses yeux.

Ce bonheur retrouvé cache une vérité bouleversante : Oscar est mort le jour de leur rencontre. Cet homme est en réalité une âme qui attend de passer de l’autre côté, au moyen d’une bougie et d’une pincée de gros sel.

Une idylle impossible

Ce scénario, qui n’est pas sans rappeler le mythique «Ghost», réussit le pari de raconter une idylle impossible, entre vie et trépas, sans céder au pathos ni tomber dans le kitsch. Magalie Lépine-Blondeau irradie par sa sensibilité, tandis que Jonathan Cohen, loin de ses rôles comiques habituels, mais qui n’en reste pas moins fidèle à lui-même, dévoile une facette plus vulnérable.

Entre eux, la magie opère. On rit, on s’émeut, on se retrouve, surtout. Car si «L’âme idéale» est un film d’amour, il nous parle aussi de solitude, de résilience, de deuils, de ces absences avec lesquelles il faut composer et qui façonnent notre existence.

Il nous rappelle que, parfois, aimer, c’est aussi accepter de laisser partir et continuer à vivre un peu plus fort. Alice Vial propose une tendre parenthèse, presque cathartique, qui résonne particulièrement à l’approche des fêtes de fin d’année.