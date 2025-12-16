Le Grinch : la comédienne Taylor Momsen partage ses souvenirs de tournage avec Jim Carrey

Dans un article publié sur le site américain Vulture, la comédienne Taylor Momsen s’est souvenue de la prévenance de Jim Carrey sur le tournage du film «Le Grinch», sorti en 2000.

Une star aux petits soins. À l’approche des fêtes de Noël, le site américain Vulture a entrepris de raconter les coulisses du tournage de la comédie «Le Grinch», réalisée en 2000 par Ron Howard, avec Jim Carrey dans le rôle de ce croque-mitaine à poils verts bien décidé à ruiner les festivités, à travers les témoignages oraux des principaux protagonistes.

C’est ainsi que la comédienne Taylor Momsen, 7 ans à l’époque, s’est remémorée la manière dont l’acteur – qui était alors une des plus grandes stars hollywoodiennes – s’assurait en permanence de son bien-être et de sa sécurité en plateau. «Je me souviens du tournage de la scène où nous descendons de la montagne à bord du traîneau. C’était un vrai traîneau installé sur un gigantesque ressort qui pouvait être contrôlé à distance et bougeait de droit à gauche, de manière assez agressive», raconte la jeune femme aujourd’hui âgée de 32 ans.

«Jim s’est penché vers moi, dans toute son extravagance. Et il y a eu ce moment où j’ai failli tomber du traîneau, et il a eu peur. Il a demandé qu’on coupe la scène, et il s’est mis à vérifier que j’allais bien. Je passais un super moment. Je rigolais. Je n’avais pas conscience que je venais de risquer de chuter de très haut», a-t-elle poursuivi. «Je me sentais toujours en sécurité avec Jim. J’aimais être en sa présence, si jeune, et être témoin du travail d’un artiste aussi sérieux et appliqué dans sa performance tout en jouant un personnage déluré. C’était évident pour moi de constater à quel point il était investi et quel artiste incroyable il était», a-t-elle ajouté.

Une enfant précoce

Pour Jim Carrey, le souvenir de ce tournage avec Taylor Momsen reste vivace. Il explique avoir pu constater dès le départ à quel point elle était «une enfant précoce», «intelligente pour son âge». «Son timing pour la comédie était irréprochable. Une professionnelle. Je ne crois pas qu’elle ait raté une réplique ou manqué une marque, ou quoique ce soit», a-t-il témoigné.

Détail amusant, Taylor Momsen n’a jamais vu Jim Carrey autrement que dans son costume du Grinch tout au long du tournage. Ce n’est que lors de l’avant-première du film qu’elle l’a enfin croisé sans son costume pour la première fois. Taylor Momsen et Jim Carrey se sont revus pour la première fois depuis 25 ans en novembre dernier, lors d’une cérémonie au Rock & Roll Hall of Fame.

«Je me suis retourné dans le couloir et elle était là. Je ne sais pas si elle portait des talons, mais elle est grande (…). J’étais si content de voir qu’elle a réussi à prendre soin d’elle. Elle a traversé de nombreux défis dans sa vie et a réussi à les surmonter. C’était génial de la voir à nouveau. Et elle m’a apporté une barre Crunchie, qui est ma barre chocolatée préférée. C’était super !», avait-il confié.