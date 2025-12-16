Leonardo DiCaprio révèle pourquoi il ne voudra jamais réaliser

Leonardo DiCaprio a expliqué la raison pour laquelle il n'a aucune intention de devenir réalisateur, et c’est à cause d’un cinéaste en particulier.

Tandis que sa partenaire dans le film «Titanic», Kate Winslet, s’est récemment lancée dans la réalisation avec «Goodbye June» (à voir le 24 décembre sur Netflix), Leonardo DiCaprio affirme qu’il ne se prêtera jamais à cet exercice. La star a expliqué qu’il ne se sentait pas à la hauteur d’un réalisateur en particulier, raison pour laquelle il n’osera jamais passer derrière la caméra.

Nommé sept fois aux Oscars et lauréat d'une statuette, Leonardo DiCaprio, qui a collaboré avec Martin Scorsese sur six films, a affirmé lors d'une conversation avec lui qu'il ne pourrait jamais égaler le talent de ce dernier.

«On m'a parfois demandé si je voulais réaliser un film. Je réponds : "Jamais de la vie ! Je serais incapable de faire quoi que ce soit qui se rapproche du travail de Martin Scorsese. Pourquoi ferais-je une chose pareille ?"», a-t-il confié à l'occasion de l'événement «A Year in TIME» organisé par le magazine TIME, qui l'a nommé «Artiste de l'année» en 2025.

Processus créatif

Bien qu'il ne souhaite pas réaliser de films, Leonardo DiCaprio a confié regretter de ne pas avoir passé plus de temps à observer le tournage de ses précédents films. «On incarne ces personnages, on essaie de pénétrer au plus profond de leur âme. Et j'aurais adoré être beaucoup plus spectateur… pour observer ce que vous (Martin Scorsese) faites derrière la caméra», a-t-il dit au cinéaste.

La star d’«Une bataille après l’Autre» en a profité pour décrire la méthode de travail de Martin Scorsese, dont la préparation pour ses films commence des mois avant le tournage proprement dit. «C'est souvent notre façon de faire, je crois, pouvoir débattre pendant des mois, poser plein de questions et jouer l'avocat du diable pour aborder les choses sous un angle différent de ce qu'on imagine.»

Leonardo DiCaprio s’est montré extrêmement chanceux d'avoir pu travailler avec le réalisateur de «Taxi Driver». «J'ai grandi en regardant des films, très jeune, car je rêvais de devenir acteur. Mon père m'a emmené voir les films de Marty (surnom de Martin Scorsese), ainsi que ceux de M. [Robert] De Niro, et m'a dit : "Si tu dois rêver de travailler avec quelqu'un dans ta carrière, maintenant que tu as l'opportunité de faire des films, c'est avec lui." J'ai donc eu la chance de découvrir le travail de Marty très tôt».