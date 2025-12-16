Mariah Carey : son tube de Noël «All I Want for Christmas Is You» bat le record du plus grand nombre de semaines à la première place du classement des singles

Mariah Carey est définitivement la reine de Noël. Son tube «All I Want for Christmas Is You» vient de battre un record absolu pour un single.

Pour son plus grand bonheur, tout le monde ne se lasse pas de sa chanson de Noël. Mariah Carey vient même de battre le record du plus long règne en tête du Billboard Hot 100, le classement du magazine américain Billboard qui recense chaque semaine les cent meilleures ventes de singles.

«All I Want for Christmas Is You» a officiellement passé sa 20e semaine numéro 1, a fait savoir la publication ce lundi. L’imparable hymne de Noël a ainsi battu le record précédemment détenu par «Old Town Road» de Lil Nas X avec Billy Ray Cyrus, et «A Bar Song (Tipsy)» de Shaboozey, qui étaient restés 19 semaines numéro un.

La diva a célébré ce record, déclarant fièrement «reprendre le flambeau».

Le tube entame dans le même temps sa 77e semaine au classement (en temps cumulé), égalant ainsi «Levitating » de Dua Lipa, jusqu’alors titre d'une artiste féminine resté le plus longtemps dans les charts.

Un duo déjà au sommet

Un résultat qui aurait pu être encore plus impressionnant puisque, initialement parue en 1994 sur l'album «Merry Christmas» de Mariah Carey, «All I Want for Christmas Is You» n'était à l'origine pas éligible au Hot 100, car elle n'avait pas été commercialisée en single. C'est suite à une modification du règlement que la chanson a pu faire son entrée dans le classement des singles en 2000.

A noter que c’est la seconde fois que Mariah Carey atteint la première place du Hot 100. Son duo «One Sweet Day» avec Boyz II Men, sorti en 1995, était resté en tête pendant 16 semaines numéro 1, un record qu’il avait conservé pendant 23 ans. Le remix de «Despacito» de Daddy Yankee et Luis Fonsi, avec Justin Bieber, avait égalé ce record en 2017, et «Old Town Road» l'a finalement surpassé en 2019.

Mariah Carey, qui a sorti son sixième album studio «Here for It All» en septembre dernier, a décidément eu de quoi se réjouir cette année, elle qui a reçu le Video Vanguard Award aux MTV Video Music Awards 2025. Et 2026 s’annonce déjà réjouissante pour la chanteuse qui se produira lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de 2026 à Milan, en Italie.