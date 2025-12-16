Mort de Carl Carlton, figure emblématique de la soul des années 1970 et 1980

Carl Carlton, chanteur de funk, de soul et de R&B connu pour ses tubes «She's a Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked)» et «Everlasting Love», est décédé. Il avait 72 ans.

Figure emblématique de la musique soul, R&B et funk des années 1970 et 1980, le chanteur Carl Carlton est décédé à l'âge de 72 ans. Son fils, Carlton Hudgens II, a annoncé la triste nouvelle sur Facebook ce dimanche, écrivant : «Repose en paix papa, légende Carl Carlton, chanteur de She's a Bad Mama Jama. Longue et dure lutte dans la vie, tu vas nous manquer.»

«C’est avec une profonde tristesse que nous pleurons la disparition du légendaire Carl Carlton», a également écrit le groupe Con Funk Shun en hommage au chanteur. «Sa voix, son talent et sa contribution à la musique soul et R&B resteront à jamais gravés dans nos mémoires et accompagneront tant de souvenirs. Toutes nos condoléances à sa famille, ses amis et ses fans du monde entier. Repose en paix, Carl. Ton héritage perdure.»

«She's a Bad Mama Jama»

Carl Carlton, de son vrai nom Carlton Hudgens, est à Détroit en 1953, et a commencé sa carrière dans les années 1960 comme enfant star sous le nom de Little Carl Carlton. Au début des années 1970, il s'installe à Houston et signe chez Back Beat Records. En 1971, «I Can Feel It» devient un tube. Puis, en 1974, il se fait connaître du grand public pour sa reprise de «Everlasting Love» de Robert Knight, qui restera 15 semaines dans le Billboard Hot 100. La chanson continue aujourd’hui de rencontrer un franc succès, atteignant plus de 25 millions d'écoutes sur Spotify.

Son plus grand succès restera néanmoins le classique funk «She's a Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked)». Ecrite et produite par Leon Haywood, la chanson sortie en 1981 était restée accrochée plus de 20 semaines dans les charts. Selon Who Sampled, elle a été samplée par un certain nombre de rappeurs, dont Foxy Brown («Big Bad Mamma»), BigXthaPlug («Meet the 6ixers»), Flo Milli («BGC») et Das EFX («Straight Out the Sewer»).





Le dernier album de Carl cartlon, «God Is Good» (un album de gospel), était sorti en 2010.

