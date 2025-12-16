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Vente aux enchères : un rarissime violon Guarneri vendu 2,3 millions d'euros chez Artcurial ce mardi

Seulement 150 modèles de ce type sont recensés dans le monde. [© Dimitar DILKOFF / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Après avoir été exposé chez Artcurial à Paris, un violon signé Guarneri del Gesù, extrêmement rare, a été vendu aux enchères ce mardi 16 décembre. L’instrument était estimé entre 2 et 2,5 millions d’euros. 

Il y en a moins de 150 recensés aujourd’hui à travers le monde. D’une très grande rareté, un violon Bartolomeo Giuseppe Guarneri (1698-1744), dit del Gesù, après avoir été exposé dans l’enceinte de la maison de vente Artcurial, à Paris, a été mis aux enchères ce mardi 16 décembre. Alors que cet instrument confectionné entre 1727 et 1730 était estimé entre 2 et 2,5 millions d’euros, il a finalement trouvé preneur pour un montant de 2.314.800 euros. 

«Plus encore que son contemporain Stradivari, Guarneri del Gesù est célébré pour la force expressive et l’intensité dramatique de ses instruments. Admirés tant pour leur rareté que pour leur éclat, (ces derniers) incarnent l’essence même de l’art et demeurent les témoins du génie de Crémone et de l’âge d’or, jamais égalé, de la lutherie», peut-on lire dans un communiqué publié par Artcurial.

Sur le même sujet Francis Ford Coppola a vendu une montre personnalisée 10,8 millions de dollars aux enchères Lire

De Yehudi Menuhin à Isaac Stern, en passant par Jascha Heifetz, Itzhak Perlman et Renaud Capuçon, tous ces musiciens de renom ont porté leur dévolu sur ce violon qui se distingue par «(sa) résonance exceptionnelle et (sa) puissance sonore».

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