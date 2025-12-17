«22.000 figurines réunies» : Versailles expose la plus grande reconstitution de la bataille de Waterloo au monde en miniature

Dès ce mercredi 17 décembre et jusqu’à la mi-mars 2026, la Ville de Versailles présente une nouvelle exposition nommée «L’univers des figurines» à l’Ancienne Poste. Au cours de celle-ci, 25.000 figurines au total, venues de tous les pays du monde seront exposées.

Soldats napoléoniens, Astérix et Obélix, le Marsupilami et même Son Goku seront tous présents. La Ville de Versailles (Yvelines), connue à travers le monde pour son magnifique Château, accueille dès ce mercredi 17 décembre, et jusqu’au 15 mars 2026, une nouvelle exposition s’adressant à tous les publics. Il s’agit de «L’univers des figurines».

Au total, plus de 20.000 d'entre elles prendront place à l'Ancienne Poste de Versailles, située au 3, avenue de Paris. Au cours de cette exposition, ces figurines célébreront «l’imaginaire, l’histoire et la créativité de cet art ancestral».

Parmi elles, certaines sont issues de la pop culture et du cinéma, dont des icônes de séries télé et de la bande-dessinée. On devrait donc retrouver des personnages célèbres de Star Wars et de l’univers Marvel, ou encore des figures comme le Marsupilami, Son Goku de Dragon Ball, Astérix et Obélix, Tintin ou encore Lucky Luke.

Mais le point d’orgue de cette exposition sera constitué par une maquette spectaculaire s’étendant sur 100 m2. Composée de 22.000 figurines, elle va représenter la bataille de Waterloo, qui s’est déroulée le 18 juin 1815. De quoi ravir les nombreux fans de petits soldats napoléoniens.

Les grandes époques de notre histoire présentées à Versailles

«Chaque uniforme, chaque cavalier, chaque mouvement d’armée est minutieusement reconstitué, pour plonger le visiteur au cœur de l’Histoire», peut-on lire sur le site de la Ville de Versailles.

Outre la bataille de Waterloo, d’autres grandes époques de notre histoire auront leur place dans l’Ancienne Poste de Versailles. De l’Antiquité, à la Première et Seconde Guerre mondiale, en passant par le Moyen-âge, le siècle des Lumières, la conquête de l’Ouest et la guerre de Sécession… Tout sera illustré durant plus de trois mois dans cet espace culturel de 900 m2.

A noter que les réservations sont recommandées sur la billetterie en ligne. Concernant les tarifs, il faudra débourser environ 7 euros. Pour les personnes âgées de 6 à 26 ans, des tarifs réduits à hauteur de 5 euros sont proposés. L’exposition est par ailleurs gratuite pour les enfants de moins de 6 ans. Des visites guidées, dont les prix varient de 5 à 12 euros, sont également proposées.

En parallèle de l’exposition, la Ville de Versailles propose des animations et des ateliers. Ces derniers coûtent entre 11 et 15 euros.