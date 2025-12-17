Zeus, le cheval des JO de Paris, exposé sur le parvis du musée de Arts et Métiers jusqu'en 2027

Zeus, l’équidé de métal qui a galopé sur la Seine lors de la cérémonie des jeux Olympiques en juillet 2024, est exposé à partir d’aujourd’hui et pour deux ans sur le parvis du musée des Arts et Métiers, dans le 3e arrondissement parisien.

Un symbole d’excellence et de poésie en plein cœur de Paris. Après une tournée en France qui l’a conduit du Château de Versailles, à Nantes en passant par Bordeaux, Marseille, Lyon, Rouen ou encore le Mont-Saint-Michel, Zeus est de retour à Paris. L’impressionnant cheval métallique qui a marqué les esprits lors de la cérémonie des Jeux olympiques 2024 est exposé à partir de ce mercredi 17 décembre sur le parvis du musée des Arts et Métiers. L’œuvre monumentale de près de 2 m de haut, imaginée et réalisée par Atelier blam et propriété de Sanofi, y restera jusqu’au 11 janvier 2027.

Un lieu symbolique pour cette sculpture qui marie technicité et poésie, puisque le MuAM n’est autre que l’un des plus anciens musées techniques et industriels au monde, racontant le geste technique et l'ingéniosité humaine.

«Accueillir Zeus au Musée des Arts et Métiers, c’est faire dialoguer patrimoine et création contemporaine. Cette œuvre incarne l’excellence française et illustre parfaitement notre mission : transmettre, inspirer, innover», a d’ailleurs souligné Bénédicte Fauvarque-Cosson, administratrice générale du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), dans un communiqué.

Une exposition jusqu'en mars 2026

En parallèle de cet événement, une exposition baptisée «Zeus, chef-d’œuvre d’artisans» lui sera consacrée dans le chœur de l’église Saint-Martin-des-Champs du 17 décembre 2025 au 29 mars 2026.

Ce rendez-vous célèbre le savoir-faire des artisans qui l’ont conçu et revient sur la genèse de sa réalisation, mêlant à la fois technicité et créativité. Elle plongera dans les coulisses de sa conception. Croquis, maquettes, prototypes y seront notamment dévoilés, mettant en lumière les corps de métier ayant participé à sa création : chaudronniers, sculpteurs numériques, ajusteurs, doreurs, ingénieurs.

Pour rappel, l’équidé métallique avait traversé la Seine au galop sur un trimaran à la vitesse d'environ 25 km/h sur 6 kilomètres, gravant dans les mémoires une image inoubliable.