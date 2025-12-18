Concerts de Noël 2025 : Bach et Vivaldi viennent conclure en apothéose le programme gratuit de Neuilly-sur-Seine

Pour le dernier week-end de concerts de Noël gratuits proposés par la mairie de Neuilly-sur-Seine, les 20 et 21 décembre, le public pourra découvrir d'incontournables morceaux du répertoire baroque, de Bach à Vivaldi, interprétés par de jeunes et prestigieux ensembles français.

Samedi 20 décembre : Bach et ses maîtres, par Yoann Moulin et La Ninna

© Yoann Moulin

Quand on parle de musique baroque, difficile de faire abstraction de J.S. Bach (1685-1750), dans doute l'un des plus illustres, si ce n'est le plus illustre compositeur de cette période artistique. Ses œuvres, souvent considérées comme la quintessence de la musique de ce genre, laissant place ensuite à la musique dite classique, magnifient le travail des compositeurs qui l'ont précédé, dans une fusion des styles français, italien et allemand unique en son genre, emplie de spiritualité.

C'est cet héritage musical que va mettre en lumière le jeune claveciniste français Yoann Moulin, reprenant pour son programme de ce samedi de nombreux morceaux de son dernier album, «Ein Klavierbüchlein» (Ricercar), salué par un Diapason d'Or. On pourra ainsi entendre la sublime suite BMV 996 du compositeur, pièce iconique par sa profondeur expressive et sa finesse technique. On retrouvera par ailleurs les morceaux de compositeurs allemands du XVIIe siècle que Bach considérait lui-même comme ses modèles, à l'instar de Böhm ou Buxtehude.

Celui qui a fait ses classes auprès des plus grands clavecinistes comme Pierre Hantaï, Skip Sempé ou encore Blandine Verlet, sera aussi rejoint sur scène par un consort de violes de gambe et la très expressive soprano Marie Théoleyre, membres de l'ensemble La Ninna qu'il a fondé en 2017, pour un concert qui fera la part belle à l'émotion, la spiritualité et l'intériorité.

Bach et ses Maîtres, Yoann Moulin, La Ninna, samedi 20 décembre, 16H, Hôtel de ville, Neuilly-sur-Seine (92).

Dimanche 21 décembre : Stabat Matter de Vivaldi et Scarlatti

© Les Accents

L'un a définitivement placé Venise sur la carte musicale de l'Europe, quand l'autre était le chantre de la musique napolitaine. Avec le Vénitien Antonio Vivaldi (1678-1741) et l'«Orphée italien» Alessandro Scarlatti (1660-1725), la mairie de Neuilly achève en apothéose sa série de concerts gratuits pour Noël, avec une fois de plus un ensemble de prestige et des solistes de renom pour interpréter un programme qui, cette fois, est consacré au Stabat Mater. Hymne religieux qui serait né au XIIIe siècle et dédié à la douleur de Marie lors de la crucifixion de Jésus, il a fait l'objet d'une multitude de composition pendant la période baroque, et les plus grands compositeurs, particulièrement italiens, en ont livré de sublimes partitions.

Celui de Vivaldi, composé en 1712, est rapidement devenu l'une des plus célèbres du Prêtre Roux, d'une grande solennité. On pourra ensuite entendre celui de Scarlatti. S'il est avant tout connu pour ses opéras de style napolitain, ou comme lointain précurseur de la symphonie, son Stabat Mater, composé à la toute fin de sa vie, est devenu l'une de ses œuvres les plus jouées et appréciées.

On peut compter sur Thibault Noally et son jeune ensemble Les Accents pour magnifier ce programme, dimanche 21, en l'église Bienheureuse Isabelle. Le chef et violoniste, qui a collaboré avec les plus grands ensembles, des Musiciens du Louvre à ceux du Prince à Monte-Carlo, a joué et dirigé sur les scènes prestigieuses du monde entier. Avec Les Accents, il a su se démarquer sur un répertoire - la musique des XVIIe et XVIIIe siècles - pourtant bien garni en ensembles de tous horizons, le tout en une petite dizaine d'années.

Pour assurer les sublimes parties solistes de ce programme, il accueille la soprano Emmanuelle de Negri, dont les débuts fulgurants avec Les Arts Florissants lui ont ouvert les portes des formations de renom de la scène classique et baroque, dirigées par les plus grands chefs. Paul Figuier, contre-ténor formé au Centre de Musique Baroque de Versailles, viendra lui aussi accompagner l'ensemble en soliste. Depuis le début des années 2020, le raffinement de son chant, allié à un dynamisme rare, lui promettent la plus belle des carrières.

Stabat Mater, de Vivaldi et A.Scarlatti, dir. Thibault Noally, ensemble Les Accents, dimanche 21 décembre, 16h, Église Bienheureuse Isabelle, Neuilly-sur-Seine (92).