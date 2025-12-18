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Les musiques électroniques sont entrées au patrimoine culturel immatériel français

Jean-Michel Jarre, ici en juillet 2025, figure parmi les pionniers de la musique électronique en France. [NICOLAS MAETERLINCK / Belga / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le
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Les musiques électroniques ont été inscrites mercredi sur la liste du patrimoine culturel immatériel français. Cette inscription marque une première étape vers une candidature à l’Unesco.

Une reconnaissance réclamée depuis des années. Après avoir longtemps été critiquées, les musiques électroniques sont désormais inscrites au patrimoine immatériel français. Une décision annoncée mercredi et dont s’est félicitée la ministre de la culture Rachida Dati. «Les musiques électroniques ont toute leur place dans notre patrimoine immatériel national», a-t-elle ainsi assuré hier. 

Avec comme fer de lance de ce répertoire la «French Touch», l’inscription de ce courant artistique est réclamée depuis des années, notamment par l’association Technopol, qui organise depuis des décennies la Techno parade et revendique la place des artistes français dans l’histoire de ce mouvement depuis près de 50 ans. Une spécificité française qui remonte aux ondes Martenot de 1928, et incarnée entre autres plus récemment par Jean-Michel Jarre, Daft Punk, Justice ou encore Cassius et Kavinsky. 

Tommy Vaudecrane, président de l'association Technopol, s’est réjoui de cette reconnaissance, rappelant le long chemin parcouru. «Les premières larmes que j'ai versées pour la musique électronique, c'étaient sous les gaz lacrymogènes quand elle était diabolisée. La petite larme que je verse aujourd'hui, c'est la joie de voir nos musiques enfin inscrites au Patrimoine culturel», a déclaré ce dernier à l’AFP, saluant «une étape historique».

Vers une candidature à l'Unesco

Cette inscription marque en effet une première étape vers une candidature au patrimoine immatériel de l’Unesco, à laquelle le président Emmanuel Macron s’est dit favorable en juin dernier. Elle pourrait alors rejoindre la culture foraine, la transhumance, la baguette de pain, les parfums de Grasse ou encore le fest-noz, respectivement inscrits en 2024, 2023, 2022, 2018 et 2012.   

Sur le même sujet Le camembert de Normandie bientôt au patrimoine mondial de l'UNESCO ?  Lire

A noter que les musiques électroniques ne sont pas les seules à avoir rejoint le patrimoine immatériel français mercredi. La haute couture a elle aussi fait son entrée sur cette prestigieuse liste qui regroupe les expressions et traditions orales, les pratiques sociales, les rituels, les événements festifs, les savoirs et pratiques relevant des arts du spectacle ou de l’artisanat. Le Debaa des femmes de Mayotte (art chanté et dansé) ou encore les quadrilles créoles de Guadeloupe ont ainsi rejoint hier le patrimoine national immatériel.

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