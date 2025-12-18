Meurtres de Rob Reiner et de son épouse Michele : la cause officielle de leurs décès révélée

Le médecin légiste du comté de Los Angeles a rendu publiques les causes officielles du décès du réalisateur Rob Reiner et de son épouse Michele, retrouvés morts dimanche 14 décembre à leur domicile.

Des circonstances terribles. Le réalisateur Rob Reiner, 78 ans, et son épouse Michèle Singer, sont décédés des suites de «multiples blessures par arme blanche», a annoncé mercredi 17 décembre le bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles, a rapporté la presse américaine. Le document précise que le décès du couple a eu lieu le 14 décembre, jour où le cinéaste et sa compagne ont été retrouvés à leur domicile. Il a conclu que la cause du décès est un «homicide».

Ce rapport officiel confirme les déclarations des forces de l’ordre, qui, lors de la découverte des corps sans vie de Rob Reiner et son épouse, précisaient que le couple avait été mortellement poignardé.

Nick Reiner face à la justice

Cette annonce est intervenue alors que leur fils Nick Reiner, âgé de 32 ans, a comparu pour la première fois mercredi devant le tribunal pour répondre de deux chefs d'accusation de meurtre au premier degré, avec circonstance aggravante d'utilisation d'un couteau.

Lors de cette brève audience, il a été présenté au tribunal de Los Angeles portant une blouse de prévention du suicide, a par ailleurs rapporté Associated Press. Le trentenaire encourt une peine de prison à perpétuité pour le meurtre de ses parents. Il doit comparaître à nouveau devant le tribunal le 7 janvier prochain.

Nick Reiner, qui par le passé avait parlé ouvertement de sa lutte contre la toxicomanie depuis l'adolescence, a été arrêté dimanche 14 décembre, quelques heures après le meurtre de ses parents. La veille, une violente dispute aurait éclaté entre le fils et ses parents lors d'une soirée de Noël organisée par l'animateur Conan O'Brien, a rapporté TMZ.