Oscars : YouTube diffusera en exclusivité la cérémonie dès 2029

L’Académie des Oscars a annoncé une nouvelle d’envergure. A partir de 2029, la plus prestigieuse cérémonie des récompenses cinématographiques américaines ne sera plus diffusée à la télévision mais en exclusivité sur YouTube.

Un grand bouleversement. La diffusion de la cérémonie des Oscars va quitter la télévision classique pour être retransmise uniquement en ligne sur YouTube à partir de 2029. C’est ce qu’a annoncé l’Académie mercredi 17 décembre, se réjouissant d’avoir conclu «un partenariat mondial multiforme avec YouTube, qui sera le futur diffuseur des Oscars et de notre programmation annuelle», ont déclaré dans un communiqué Bill Kramer, directeur général de l'Académie, et Lynette Howell Taylor, présidente de l'Académie.

Cet accord conclu pour cinq ans, jusqu’en 2033, a pour objectif selon l’Académie d’«élargir l'accès au plus grand public possible dans le monde entier» en donnant accès à la cérémonie, mais aussi au tapis rouge, aux coulisses de l’événement ou encore à l'annonce des nominations, a plus de 2 milliards de téléspectateurs à travers le monde. Une diffusion numérique qui bénéficiera en prime de fonctionnalités telles que le sous-titrage et les pistes audio disponibles en plusieurs langues, souligne l'Institution.

ABC sur la touche

Depuis plusieurs décennies, la grand messe américaine du cinéma créée en 1929 était diffusée sur la chaîne ABC. Cette dernière assurera la diffusion jusqu’en 2028, date de la 100e édition des Oscars, avant de céder la main. Selon le site Deadline, la chaîne n’a pas pu s’aligner sur le montant proposé par YouTube pour acquérir les droits de diffusion de la cérémonie. Une somme qui n'a pas été dévoilée.

Cette nouvelle intervient dans un contexte d’érosion du nombre de téléspectateurs ces dernières années, passés de 40 millions à environ 20 millions en dix ans, rapporte l’AFP.