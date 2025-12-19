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«Avatar : De feu et de cendres» : James Cameron réalise le meilleur démarrage de 2025 en France

Avatar 3 a fait plus fort que le deuxième volet sorti en 2022. [Bertrand GUAY / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Sorti mercredi, «Avatar : De Feu et de cendres» commence fort et domine le box-office français avec le meilleur démarrage de l’année.

Sans surprise, «Avatar : De Feu et de cendres» a démarré très fort. Le troisième volet de la saga «Avatar» de James Cameron a attiré 273 370 spectateurs en salles en France dès son premier jour, réalisant ainsi le meilleur démarrage de 2025 devant «Lilo & Stitch» (260.176 entrées). Un score supérieur à celui du précédent film, «La Voie de l'eau».

Selon Deadline, «De Feu et de cendres» pourrait générer des recettes de plus de 380 millions de dollars (324,2 millions d'euros) à l’échelle mondiale pendant sa première semaine à l’affiche. Il s’agirait alors du deuxième meilleur démarrage de l’année au niveau mondial, derrière le film d’animation «Zootopie 2», qui a récolté 560 millions de dollars (477,8 millions d'euros) au cours de ses cinq premiers jours d’exploitation, le mois dernier.

Sur le même sujet «Avatar : de feu et de cendres» : on a vu le 3e volet de la saga de James Cameron, et voici ce qu'on en a pensé Lire

En France, sur toute la durée de leur exploitation en salles, «Avatar» (2009) avait fini par attirer 14,6 millions de spectateurs et «Avatar : La Voie de l'eau» (2022), 14 millions. Ces derniers ont chacun rapporté plus de 2 milliards de dollars (1,71 millard d'euros) dans le monde et figurent parmi les plus grands succès du cinéma. 

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