«Avatar : De feu et de cendres» : James Cameron réalise le meilleur démarrage de 2025 en France

Sorti mercredi, «Avatar : De Feu et de cendres» commence fort et domine le box-office français avec le meilleur démarrage de l’année.

Sans surprise, «Avatar : De Feu et de cendres» a démarré très fort. Le troisième volet de la saga «Avatar» de James Cameron a attiré 273 370 spectateurs en salles en France dès son premier jour, réalisant ainsi le meilleur démarrage de 2025 devant «Lilo & Stitch» (260.176 entrées). Un score supérieur à celui du précédent film, «La Voie de l'eau».

Selon Deadline, «De Feu et de cendres» pourrait générer des recettes de plus de 380 millions de dollars (324,2 millions d'euros) à l’échelle mondiale pendant sa première semaine à l’affiche. Il s’agirait alors du deuxième meilleur démarrage de l’année au niveau mondial, derrière le film d’animation «Zootopie 2», qui a récolté 560 millions de dollars (477,8 millions d'euros) au cours de ses cinq premiers jours d’exploitation, le mois dernier.

En France, sur toute la durée de leur exploitation en salles, «Avatar» (2009) avait fini par attirer 14,6 millions de spectateurs et «Avatar : La Voie de l'eau» (2022), 14 millions. Ces derniers ont chacun rapporté plus de 2 milliards de dollars (1,71 millard d'euros) dans le monde et figurent parmi les plus grands succès du cinéma.