Musique : les 20 concerts les plus attendus de 2026

Ils partiront sur les routes de France et même du monde pour certains, voici les artistes les plus attendus en concert en 2026.



Mika

A l’occasion de la sortie de l’album «Hyperlove» le 23 janvier, «un album pop futuriste qui explore cinquante nuances d’amour», Mika entamera une tournée le 6 février à Amiens, puis passera par les Zéniths en France (Marseille, Strasbourg, Toulouse, Lille, Rouen) ainsi qu’à l’Accor Arena de Paris.

Santa

La chanteuse du groupe Hyphen Hyphen connaît une irrésistible ascension en solo ces dernières années, notamment grâce au succès des tubes «Popcorn salé» et «Recommence-moi». D’un talent et d’une énergie folles, la marraine du Téléthon 2025, dont la tournée est passée par un Zénith de Paris plein à craquer le 17 décembre 2025, continuera en 2026 d’enflammer les scènes à travers toute la France.

Louane

Louane poursuivra son «solo tour», une tournée des Zénith entamée avec un show inédit. Les représentations prendront fin avec une date exceptionnelle à l’Accor Arena le 20 février 2026, le premier de sa carrière.

Florence + The Machine

Pour célébrer son album «Everybody Scream», Florence Welch, alias Florence + The Machine, donnera un exceptionnel à l’Accor Arena de Paris le 22 février. Cette unique date en France de l’artiste, qui avait été contrainte d’annuler sa venue à Rock en Seine en 2023, est déjà sold out.

Lara Fabian

Lara Fabian poursuit sa tournée «Ta peine». Après un premier passage le 7 décembre dernier, elle sera de retour à l’Accor Arena le 10 mars pour revisiter son répertoire et les tubes qui ont marqué ses trente ans de carrière, tels que «Je t’aime», «Tout», «J’y crois encore», «Immortelle» ou encore «La différence».

Rosalía

Après le succès phénoménal rencontré par son album «Lux», la chanteuse espagnole Rosalía entamera une tournée mondiale à la LDLC Arena de Lyon le 16 mars, et sera les 18 et 20 mars à l’Accor Arena de Paris.

Vanessa Paradis

Après son grand retour musical avec un nouvel album aux influences pop et soul, Vanessa Paradis se produira à travers la France du 26 mars au 7 novembre 2026. Ses deux Zéniths de Paris les 21 et 22 mai sont déjà complets.

Andrea Bocelli

Le ténor italien Andrea Bocelli donnera un concert unique en France le 1er avril, à l’Accor Arena de Paris.

Charlotte Cardin



Dans le sillage du succès de son album «99 Nights» porté par les tubes «Feel Good» et «Tant pis pour elle», la chanteuse canadienne Charlotte Cardin sera en tournée en France du 23 au 30 avril 2026.

NOUVELLES DATES DE TOURNÉE EN EUROPE💜



•la pre-vente commence le lundi 14 avril à 14h CET, sign up ici: https://t.co/9iBWy7RfZR pour recevoir le code de pre-vente

•Vente générale le jeudi 17 avril à 10h CET.

•j’ai tellement hâte de vous retrouver xxxx pic.twitter.com/4PFNBz0QNU — charlotte cardin. (@Charlottecardin) April 11, 2025

Amel Bent

Avec «Minuit Une tour», Amel Bent célèbre la sortie de son huitième album en même temps que ses - déjà - vingt ans de carrière. Elle sera notamment le 29 avril à l’Accor Arena.

Aya Nakamura

Après la sortie de son album «Destinée» en novembre, Aya Nakamura, icône de la pop urbaine francophone et véritable phénomène mondial, sera en concert les 29, 30 et 31 mai au Stade de France.

3X INSTANTANÉ. M E R C I 💎 💎 💎



Nouvel album DESTINÉE le 21/11 😘 pic.twitter.com/6qdCwone7d — Aya Nakamura (@AyaNakamuraa) October 31, 2025

Foo Fighters

Le groupe de rock américain aux 15 Grammy Awards Foo Fighters investira la Défense Arena le 19 juin, pour leur seule et unique date française de leur tournée.

FOO FIGHTERS DÉBARQUE À PARIS LA DÉFENSE ARENA LE 19 JUIN POUR LEUR TAKE COVER TOUR 2026 💚



➡️ Prévente à 10h00 : https://t.co/yv65qkk4nrpic.twitter.com/ChAujNIyT1 — Paris La Défense Arena (@ParisLaDefArena) November 13, 2025

David Guetta



David Guetta va enflammer le Stade de France les 11, 12 et 13 juin avec les dernières représentations dans ce type d'enceinte de son spectacle monumental «Monolith Show», qu’il avait dévoilé le 21 juin dernier au Stade Vélodrome de Marseille.

Incroyable… 😱🔥!!!!! 160 000 billets vendus en quelques instants, mes 2 solo shows au Stade de France sont complets dès l’ouverture des ventes❤️🇫🇷



Merci du fond du cœur. On va vivre quelque chose d’historique ensemble 🙏🏼✨@LivenationFR@StadeFrancepic.twitter.com/djfMK3Iipj — David Guetta (@davidguetta) September 20, 2025

Olivia Dean

La nouvelle coqueluche de la soul-pop britannique Olivia Dean lancera une tournée très attendue qui en passera notamment par quatre concerts sold out à l’O2 Arena de Londres, mais aussi par l’Accor Arena de Paris le 17 juin. L’occasion pour ses fans français de célébrer la sortie de son nouvel album «The Art Of Loving».

Iron Maiden

Le groupe de heavy metal Iron Maiden, qui a célébré son 50e anniversaire en 2025, sera à la Défense Arena le 22 juin.

Iron Maiden have announced that the following bands will join them for the European leg of the Run For Your Lives World Tour 2026:



MAY 2026

23 – Athens, GREECE – OAKA (Anthrax)

26 – Sofia, BULGARIA – Vasil Levski Stadium (Anthrax)

28 – Bucharest, ROMANIA – Arena Națională… pic.twitter.com/NmldF2tyox — Iron Maiden (@IronMaiden) November 17, 2025

The Offspring

Le groupe punk rock The Offspring sera parmi les têtes d’affiche du Hellfest le 21 juin, et des Eurockéennes le 2 juillet.

⚰ TALES FROM THE PIT ⚰



The full HELLFEST 2026 lineup is here!

183 bands and 4 days of pure extreme music in Clisson, France 🔥



🎧 Dive into our official playlist on @qobuz : https://t.co/5RseKZ9CCtpic.twitter.com/FH68BCiNue — Hellfest Open Air Festival (@hellfestopenair) November 10, 2025

Bad Bunny

Le Debí Tirar Más Fotos World Tour, tournée mondiale marathon de 57 dates du chanteur portoricain Bad Bunny, superstar du reggaeton et du latin trap, passera par La Défense Arena les 4 et 5 juillet. L’occasion de se déhancher sur les tubes extraits de son dernier album en date comme «DTMF», «Pitorro de Coco» et «Lo que le paso a Hawaii».

🐰 BAD BUNNY en France 2026 🐰



📍 Marseille – Stade Vélodrome (1er juillet)

📍 Paris – La Défense Arena (4 & 5 juillet)



🎟️ Billets certifiés & accompagnement premium.



✨ L’événement reggaeton de l’année !



📩 Réservations en DM#BadBunny#BadBunny2026#BadBunnyFrancepic.twitter.com/qWMrILRpYJ — Myxflord Agency (@myxflordagency) August 20, 2025

The Weeknd

The Weeknd poursuit sa tournée mondiale «After Hours Til Dawn». Il sera le 3 juillet au stade Pierre Mauroy de Lille, puis il donnera quatre concerts au Stade de France, les 8, 10, 11 et 12 juillet 2026, avant de se rendre le 21 juillet à l’Allianz Riviera de Nice.

Pitbull

Devenu star de la musique pop latine avec des tubes comme «Give Me Everything», «Timber» et «International Love», Pitbull revient en France dans le cadre de sa tournée européenne I’m Back Tour 2026, avec un concert exceptionnel à l’Allianz Riviera de Nice le 12 juillet.

😍OFFICIEL ! @pitbull en concert à l’#AllianzRiviera en 2026 !

🎤 RDV le 12 juillet pour un concert exceptionnel !

🗓️ Lancement officiel de la billetterie : vendredi 24/10

📷 Inscrivez-vous dès maintenant à l’alerting :https://t.co/8gC0geKihrpic.twitter.com/6jZ6xyF36U — Allianz Riviera (@AllianzRiviera) October 20, 2025

Scorpions

Pour fêter ses 60 ans de carrière, le mythique groupe de rock Scorpions se produira le 14 juillet 2026 à la LDLC Arena de Lyon, le 20 juillet 2026 au Zénith de Strasbourg et le 17 juillet à l'Accor Arena de Paris.