Rentrée théâtrale 2026 : les nouveautés à voir dès janvier

Nouvelle année, nouvelles pièces. Le mois de janvier sonne l'heure des levers de rideaux inédits. Entre créations et têtes d'affiches, elles sont nombreuses à investir les planches des théâtres parisiens.

Duo inédit, première en France, textes culte revisités... Les nouveautés se bousculent sur les planches. Entre drames, comédies ou encore histoires vraies et procès historique portés au théâtre, les têtes d'affiche seront nombreuses. Parmi elles : Patrick Bruel, Josiane Balasko, Marilou Berry, Catherine Jacob, Jean-Pierre Darroussin, Francis Huster, Michel Boujenah ou encore Denis Podalydès et Guillaume Gallienne

Josiane Balasko et Marilou Berry réunies

Un duo inédit. Mère et fille se retrouvent pour la première fois sur scène. Josiane Balasko et Marilou Berry se donneront la réplique en cette rentrée dans «Ça, c’est l’amour», une pièce écrite pour elles par Jean Robert-Charrier. Dans cette histoire familiale, les deux comédiennes camperont une mère et sa fille, alors que la première tente le soir de Noël de libérer la seconde des violences conjugales qu’elle subit au sein de son couple.

Ça c’est l’amour, à partir du 23 janvier, Les Bouffes parisiens, Paris.

Patrick Bruel de retour au théâtre

Seize ans après l’immense succès du «Prénom», Patrick Bruel opère son grand retour à la scène. L’acteur et chanteur de 66 ans investit à nouveau le théâtre Edouard VII dans «Deuxième partie». Avec Marine Delterme et Stéphane Freiss, nommé en 2024 au Molière du comédien pour sa performance dans «Le cercle des poètes disparus», le trio insufflera son énergie à la nouvelle pièce de Samuel Benchetrit. L’histoire d’un couple, Carole et Vincent, ensemble depuis trente ans, qui vont voir leur vie basculer avec l’arrivée d’un individu qu’ils ne connaissent pas, mais qui visiblement les connaît très bien. Un rôle tenu par Patrick Bruel.

Deuxième partie, à partir du 27 janvier, Théâtre Edouard VII, Paris.

Hamlet monté par Ivo Van Hove avec le Français

Le metteur en scène multi récompensé Ivo van Hove retrouve les acteurs de la Comédie Française. Après avoir monté trois pièces avec la troupe, dont «Les Damnés» de Visconti et «Le Tartuffe» de Molière, il signe cette fois une nouvelle adaptation d’Hamlet. Donnée à l’Odéon, durant les travaux de la salle Richelieu qui se dérouleront jusqu’en juillet, la tragédie de William Shakespeare sera notamment interprétée par Denis Podalydès, Guillaume Gallienne et Florence Viala. Un grand texte porté par de grands comédiens.

Hamlet, du 21 janvier au 14 mars, Odéon théâtre de l’Europe, Paris.

Amadeus sur scène avec Jerôme Kircher et Thomas Solivérès

«Amadeus» retrouve la scène en cette rentrée. Plus de vingt ans après son adaptation cinématographique par Milos Forman, avec à la clef huit Oscars en 1985 dont ceux du meilleur film et meilleure réalisation, la pièce culte de Peter Shaffer investit le théâtre Marigny dans une version revisitée. Dirigée par Olivier Solivérès, lauréat du Molière de la mise la scène l’année dernière pour «Le cercle des poètes disparus», cette nouvelle adaptation réunit une troupe de quatorze comédiens et chanteurs d’opéra pour raconter l’histoire de Mozart et sa rivalité avec Antonio Salieri, compositeur officiel de l’Empereur, bien décidé à détruire ce jeune prodige qu’il admire autant qu’il le jalouse. Deux rôles respectivement campés par Jérôme Kircher et Thomas Solivérès.

Amadeus, à partir du 22 janvier, Théâtre Marigny, Paris.

La série «En thérapie» adaptée sur scène avec Francis Huster

La série à succès «En thérapie», elle-même adaptée de la série israélienne «BeTipul» d’Hagai Lévi, va faire ses premiers pas sur les planches. Francis Huster endossera le rôle du thérapeute, dont la propre vie vacille alors qu’il tente d’aider ses patients. Trois comédiens feront face à Francis Huster - Yann Gaël, Tess Lauvergne et Raphaëlle Rousseau – dans ce huis clos mis en scène par Charles Templon.

«En Thérapie», à partir du 17 janvier, Théâtre Antoine, Paris.

Michel Boujenah dans une drôle d’histoire de famille

Michel Boujenah fera de son côté sa rentrée théâtrale au Théâtre des Variétés dans «Toute la famille que j’aime». Et cette famille risque bien de lui donner du fil à retordre. Et pour cause, ses enfants, campés à la scène par Guillaume Bouchède et Anne‑Sophie Germanaz, ont décidé de s’assurer que leur père, fan de Johnny, n’entende pas les déshériter pour faire comme son idole, quitte à récupérer sa fortune de son vivant. Une comédie mise en scène par Anne Bouvier et signée Fabrice Donnio & Sacha Judaszko, à l’origine de la pièce à succès «La Moustâche».

«Toute la famille que j’aime», à partir du 23 janvier, Théâtre des Variétés, Paris.

arnaud ducret dans la comédie culte «Cochon d’Inde»

«Cochon d’Inde» pièce culte de Sébastien Thiery, lauréate du Molière de la comédie en 2009, opère son retour sur les planches. Un come-back porté par une nouvelle distribution. Après Patrick Chesnais, d’ailleurs auréolé du Molière du comédien pour sa prestation, ce sera au tour d’Arnaud Ducret, Maxime D’Aboville et Emmanuelle Bougerol de se confronter à l’univers absurde de Sébastien Thiery et à l’irrésistible imbroglio de cette comédie. L’histoire d’Alain Kraft, venu faire un retrait dans sa banque avant d’y être pris au piège. En cause, la nouvelle direction indienne l’accuse de fraude. Une pièce mise en scène par Julien Boisselier.

«Cochons d’Inde», à partir du 22 janvier, Théâtre des Nouveautés, Paris.

Catherine Jacob et Philippe Lellouche dans une comédie culte

Une autre pièce culte, cette fois signée Josiane Balasko, est de retour au théâtre à la rentrée. La pétillante Catherine Jacob et Philippe Lellouche reprennent en effet «Une nuit d’Ivresse» et donne une seconde vie à la rencontre mémorable dans un bar de la gare de l’Est de deux êtres que tout oppose : un animateur de jeu télévisé et une ancienne prisonnière venue attendre son train. Un classique de la comédie réinventé par les soins de l’actrice, qui offre un nouveau visage au personnage principal de Simone, moins brute, plus ironique, annonce la production.

«Une nuit d’ivresse», à partir du 28 janvier, Théâtre de la Madeleine, Paris.

Un procès historique adapté sur scène

Dévoilé au festival OFF d’Avignon cet été, «Le Procès d’une vie» arrive au théâtre du Splendid en cette rentrée. Librement inspirée de la vie de Gisèle Halimi et du procès de Bobigny, cette pièce forte signée Barbara Lamballais et Karina Testa porte sur scène le combat de la célèbre avocate, qui en 1972 décide de défendre Marie-Claire Chevalier - jeune fille de 16 ans jugée pour avoir avorté clandestinement après un viol - ainsi que sa mère et plusieurs autres femmes accusées de complicité d’avortement, interdit à l’époque par la loi. Un procès où elle entend bien prouver que «la seule coupable ici, c’est la loi». Cette «affaire» marquera un tournant historique pour les droits des femmes. Trois ans plus tard, en 1975, la loi Veil est promulguée, autorisant les femmes à avorter et à disposer de leur corps.

«Le Procès d’une vie», du 14 janvier au 28 juin, le Splendid, Paris.

Jean-Pierre Darroussin et Christine Murillo chez Jean-Claude Grumberg

Christine Murillo, lauréate de cinq Molières dont celui du meilleur seul en scène l’année dernière, et Jean-Pierre Darroussin, lui aussi récompensé en 2018 pour sa performance dans la pièce de Yasmina Reza «Art», se donneront la réplique au théâtre Hébertot à partir de janvier. Les deux comédiens sont réunis dans la nouvelle comédie de l’immense Jean-Claude Grumberg «Dans le couloir». Un texte mêlant absurde, drôlerie et émotion publié en 2024, mettant en scène deux octogénaires confrontés au retour de leur fils quinquagénaire au sein du foyer familial. Un fils qui, en prime, ne daigne pas leur adresser la parole, ce qui ne manque pas de contrarier encore plus ses parents.

«Dans le couloir», à partir du 24 janvier, Théâtre Hébertot, Paris.

de la BD aux planches, un texte poignant

Onze ans après les attentats de Charlie Hebdo, le roman graphique «Dessiner encore» de Corinne Rey - survivante de cette tragédie - est porté à la scène. Dans cet ouvrage sorti en 2021, la dessinatrice revient sur l’après et les questions qui la hantent depuis. Portée par trois comédiennes, cette adaptation la raconte et rend hommage à la création et à la caricature.

«Dessiner encore», à partir du 31 janvier, Théâtre Lepic, Paris.

Evelyne Bouix et Nicolas Briançon face au mensonge

Un duo cinq étoiles est réuni pour le retour sur scène d’«On ne se mentira jamais», comédie qui a valu à Éric Assous son second Molière de l’auteur en 2015. Une pièce mise en scène par Jean-Luc Moreau dans laquelle Evelyne Bouix et Nicolas Briançon incarneront un couple heureux en ménage depuis des années, jusqu’à ce qu’un banal accrochage en voiture ne vienne bousculer cet équilibre et distiller le poison du doute et de la suspicion.

«On ne se mentira jamais», à partir du 29 janvier, Théâtre de Paris, Paris.

Le premier roman de Jean-Philippe Daguerre sur scène

Jean-Philippe Daguerre est de retour avec une double actualité. L’auteur et metteur en scène d’«Adieu Monsieur Haffman», pièce aux quatre Molières, et «Du Charbon dans les veines», lauréate de cinq statuettes en avril dernier, revient avec une nouvelle pièce. Il adapte «La femme qui n’aimait par Rabbi Jacob», son premier roman publié le 7 janvier prochain (ed. Albin Michel). L’occasion de plonger au cœur d’une tragique histoire vraie. Celle du 18 octobre 1973, quand, pour protester contre la sortie du film de Gérard Oury «Les aventures de Rabbi Jacob», avec Louis de Funès, une jeune femme, Danielle Cravenne - épouse de Georges Cravenne, attaché de presse du film - détourne un avion Paris-Nice, demandant que les bobines du film soient mises sous scellés jusqu’à ce que la France rétablisse la paix entre les peuples Arabes et Israéliens.

«La femme qui n’aimait par Rabbi Jacob», à partir du 10 janvier, Petit Montparnasse, Paris.

«Potted Potter» pour la première fois en France

Après avoir déjà réuni plus d’un million de spectateurs à travers le monde, de Londres à New York en passant par Sydney ou Dubaï, la comédie à succès «Potted Potter» arrive pour la première fois en France. Son concept fou : condenser les sept livres de la saga en 70 minutes, avec humour et sans rien oublier, qu’il s’agisse de tous les personnages comme d’une véritable séance de Quidditch. Un spectacle tout public créé en 2006 au Festival Fringe d’Édimbourg par Daniel Clarkson et Jefferson Turner, nommé aux Olivier Awards dans la catégorie Best Entertainment and Family Show, qui fera ses premiers pas fin janvier au théâtre du Gymnase dans une version française.

«Potted Potter», du 30 janvier au 5 avril, Théâtre du Gymnase, Paris.

Un destin hors norme sur les planches

Première femme paraplégique au monde à être devenue pilote de voltige, après avoir été la seule survivante à l’adolescence d’un crash d’avion, Dorine Bourneton raconte son destin exceptionnel sur scène. Une pièce baptisée sobrement «Voltige», qu’elle a coécrite avec Eric Métayer («Les Chatouilles») et que l’aviatrice interprète entourée de Mikael Fau et Yoann Leduc. Un parcours et une détermination forçant l’admiration, qui sur les planches mêle théâtre, danse, rire et émotion.

«Voltige», à partir du 28 janvier, Théâtre Petit Montparnasse, Paris.

La nouvelle pièce de Mélody Mourey

Après trois pièces couronnées de succès («Les crapauds fous», «Big Brother», «La course des géants»), Mélody Mourey, deux fois nommée aux Molières pour ses créations, dévoile sa nouvelle pièce. Avec «La zone indigo», elle signe un thriller d’anticipation, qui dans une France totalitaire confronte une équipe de scientifiques à une affaire d’espionnage. Cette dernière pourrait bouleverser le monde et tuer des millions de vies. Face à cette situation, ils vont devoir choisir : «pour résister, faut-il fuir ou rester ?».

«La zone indigo», à partir du 30 janvier, Théâtre des Béliers parisiens, Paris.