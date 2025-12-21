Musique : voici les albums les plus attendus en 2026

2026 sera-t-il un bon cru musical ? Alors que de nombreux artistes prévoient de sortir de nouveaux titres cette année, voici les albums qui font partie des plus attendus.

Le calendrier des albums attendus pour 2026 commence à se préciser. Leurs fans respectifs espèrent ardemment que Rihanna et Beyoncé feront l’actualité musicale de ces prochains mois, même si pour l’heure rien d’officiel n’a encore été annoncé. Même chose pour Cardi B, Björk, DJ Khaled, Martin Garixx, Muse, Tiakola, Damso, ou encore les BTS, qui devraient en toute logique sortir de nouveaux titres en 2026. Mais en attendant d’en avoir la confirmation, voici les albums parmi les plus attendus de la nouvelle année.

«Don’t be Dumb», d’Asap Rocky (16 janvier)

Moult fois annoncé, tant que certains ont fini par se persuader qu’il ne verrait jamais le jour, «Don’t Be Dumb» du rappeur new-yorkais «pourrait» sortir le 16 janvier (l'inscription «01162026» figurait sur le sweatshirt qu'il arborait au festival Camp Flog Gnaw en novembre dernier). Dans un post publié sur Instagram, l'artiste, nouvel ambassadeur Chanel, a ce 17 décembre dévoilé la pochette réalisée en collaboration avec le réalisateur Tim Burton, en se fendant d'un «désolé pour l'attente». A$AP Rocky ajoute qu'un film imaginé avec le cinéaste serait en préparation. Le mystère plane encore sur le contenu de l'album, et les fans se prennent à rêver de collaborations surprises, notamment avec sa compagne Rihanna. Patience encore.

«Hyperlove», de Mika (23 janvier)

Mika sera de retour le 23 janvier avec un album «pop futuriste qui explore cinquante nuances d’amour».

«Kiss the Beast», de Sébastien Tellier (30 janvier)

Six ans après la sortie de «Domesticated», l’ambassadeur du cool à la française dévoilera fin janvier son nouvel opus, «Kiss the Beast», dont est extrait le morceau «Naïf de cœur».

«Britpop», de Robbie Williams (6 février)

Annoncé d’abord pour fin 2025, le nouvel album de Robbie Williams contiendra les singles «Rocket», «Spies» et «Human», qu’il a déjà dévoilés au cours de sa tournée.

«Wuthering Heights», de Charli XCX (13 février)

Signée Charli XCX, la BO du film «Hurlevent» d'Emerald Fennell (qui sort le 11 février en salles avec Jacob Elordi et Margot Robbie au casting) comprendra notamment «House», dans lequel John Cale du Velvet Underground récite un poème, un morceau sombre à dix mille lieux de la tonalité de son album précédent «Brat».

«The Mountain», de Gorillaz (27 février)

Le groupe alternatif du leader de Blur Damon Albarn a fêté ses 25 ans en 2025, et dévoilera en 2026 son neuvième album.

«Whatever’s Clever !», de Charlie Puth (6 mars)

Après avoir sorti son album «Charlie», et une tournée mondiale, Charlie Puth reviendra avec un nouvel album le 6 mars prochain, qui s'intitule «Whatever's Clever», et dont est extrait «Changes».

«Stove», de Lana Del Rey (date à venir)

Le prochain album de Lana Del Rey a déjà été repoussé à plusieurs reprises. Aux dernières nouvelles, il devrait sortir fin janvier. Précédé par les singles country-folk «Henry, Come On» et «Bluebird», il devrait finalement être intitulé «Stove» (au lieu de «Lasso»).

«Karma», de Bigflo & Oli (date à venir)

Même s’ils n’ont pas chômé ces trois dernières années, les deux frères toulousains n’ont pas sorti d’album depuis «Les autres c’est nous», en 2022. Bonheur pour leurs fans, leur cinquième devrait paraître en 2026. L'été dernier, les rappeurs ont dévoilé un des titres de leur «Karma», «Mourir pour renaître», aux influences hispaniques.

Madonna (date à venir)

Le projet sera une suite de son album culte, «Confessions on a Dancefloor», sorti il y a 20 ans et porté par le tube «Hung Up». Madonna a ainsi annoncé sur Instagram la sortie d'un nouvel album dance, prévu pour 2026.

Bruce Springsteen (date à venir)

Après la sortie de «Tracks II : The Lost Albums», un coffret renfermant 83 chansons, dont 74 n’apparaissaient pas dans sa discographie officielle, le Boss a annoncé en juin dernier au magazine Rolling Stone avoir terminé un album solo qui pourrait sortir en 2026, mais n’a pas voulu en dire plus sur le sujet. Il a, par ailleurs, confié que «Tracks III», une nouvelle collection de pépites inédites, sortirait «dans moins de trois ans».