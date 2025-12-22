«Avatar», «Harry Potter», «Avengers»... YouTube ferme deux chaînes ayant diffusé de fausses bandes-annonces

YouTube a récemment supprimé deux chaînes populaires, Screen Culture et KH Studio. Elles utilisaient sans autorisation des extraits de films associés à des images générées par des outils d’intelligence artificielle.

Depuis plusieurs mois, Internet se remplit d’images et de bandes-annonces prétendument issues des films et séries les plus attendus de 2026. En réalité, nombre de ces extraits sont entièrement artificiels. Grâce à l’IA, certaines chaînes YouTube diffusent de faux trailers imitant des productions très attendues comme «Avengers : Doomsday», la future série «Harry Potter» ou encore du nouvel opus d'«Avatar».

Face à la multiplication de ces contenus trompeurs, YouTube a décidé de réagir. Selon une enquête du média américain Deadline, la plate-forme a récemment supprimé deux chaînes populaires, Screen Culture et KH Studio, accusées d’avoir enfreint les règles relatives au spam et d’avoir utilisé des métadonnées mensongères.

mieux que les bandes-annonces officielles ?

Ces chaînes associaient régulièrement de véritables extraits de films, utilisés sans autorisation, à des images générées par des outils d’intelligence artificielle comme Sora (OpenAI) et Veo (Google), afin de produire des bandes-annonces plus vraies que nature.

Une stratégie qui s’est révélée très rentable : avant leur fermeture, KH Studio cumulait plus de 560 millions de vues, tandis que Screen Culture dépassait les 1,4 milliard. Certaines de ces vidéos ont même parfois surpassé les bandes-annonces officielles, note Deadline.

Pour maximiser leurs revenus, les créateurs publiaient plusieurs versions d’un même faux trailer. Fin juillet, Screen Culture avait ainsi mis en ligne 23 vidéos manipulées autour du film «Les 4 Fantastiques : Premiers Pas».

Un phénomène qui pourrait s'accentuer

Déjà sanctionnées en début d’année par une démonétisation, les deux chaînes avaient brièvement tenté de se protéger en ajoutant les mentions «fan trailer» ou «parodie». Une précaution rapidement abandonnée, conduisant à leur suppression définitive. Aujourd’hui, leurs pages affichent un message indiquant qu’elles ne sont plus disponibles.

Si ces fermetures marquent un tournant, le phénomène est loin d’avoir disparu. D’autres chaînes continuent de publier des contenus similaires, et la tendance pourrait encore s’accentuer avec le récent accord entre la Walt Disney Company et OpenAI, autorisant l’utilisation de nombreux personnages issus des univers Disney, Pixar, Marvel et Star Wars pour la création de vidéos.