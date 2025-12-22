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George Clooney annonce le décès de sa soeur Ada, son «héroïne», à l'âge de 65 ans

Il a salué la manière dont sa sœur a combattu la maladie, soulignant notamment son courage. [Frazer Harrison/Getty Images North America]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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George Clooney a annoncé le décès de sa sœur aînée, Adelia «Ada» Zeidler, des suites d'un cancer le 19 décembre dernier. Elle avait 65 ans.

Une triste nouvelle. Dans une déclaration accordée à la presse américaine, George Clooney a rendu hommage, à sa sœur Ada, décédée à l'âge de 65 ans le 19 décembre dernier, la présentant comme un modèle. 

L’acteur de 64 ans a salué la manière dont elle a combattu la maladie (elle était atteinte d'un cancer, ndlr), soulignant son courage et son sens de l’humour jusqu’au bout. «Ma sœur, Ada, était mon héroïne», a-t-il précisé.

Ada Zeidler s’est éteinte à l’hôpital St. Elizabeth Healthcare d’Edgewood, dans le Kentucky, entourée de ses proches. Les funérailles auront lieu ce lundi 22 décembre. 

Enseignante et amoureuse des livres

Née le 2 mai 1960 à Los Angeles, elle était issue d’une famille tournée vers la culture et les médias : son père, Nick Clooney, était journaliste et animateur, et sa mère, Nina Bruce Warren, écrivaine. 

Formée aux arts plastiques, Ada Zeidler a exercé pendant plusieurs années comme enseignante dans une école primaire d’Augusta. Sa notice nécrologique rappelle également son amour des livres et sa participation active à un cercle de lecture local. 

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Elle s’était mariée avec Norman Zeidler, ancien capitaine de l’armée, le 14 mars 1987, à Augusta. Lors de la cérémonie, George Clooney avait assuré une lecture biblique, tandis que leur tante Rosemary avait interprété un chant. Norman Zeidler est décédé en octobre 2004 d’une crise cardiaque. 

Peu exposée médiatiquement, Ada Zeidler avait néanmoins assisté au mariage de son frère avec Amal Clooney, célébré à Venise le 27 septembre 2014. Elle laisse derrière elle «ses enfants bien-aimés, Nick Zeidler et Allison Zeidler Herolaga, son gendre, son frère, George Clooney et son épouse, Amal ; ainsi que plusieurs oncles, tantes et cousins», détaille sa nécrologie.

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